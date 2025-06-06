◆ ファン投票は6月22日（日）まで！
日本野球機構（NPB）は6日、『マイナビオールスターゲーム2025』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。
『マイナビオールスターゲーム2025』と題して開催される今年の球宴は、7月23日（水）に京セラドーム大阪で第1戦、翌24日（木）に横浜スタジアムで第2戦が開催予定。
5月16日から始まったファン投票は6月22日（日）まで。7月1日（火）16時に最終結果が発表され、7月7日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。
◆ セ・リーグ中間結果
▼＜先発投手＞
140,663 村上 頌樹
123,225 山﨑 伊織
85,079 才木 浩人
▼＜中継ぎ投手＞
212,952 大勢
143,025 石井 大智
120,818 清水 達也
▼＜抑え投手＞
193,092 松山 晋也
192,468 Ｒ．マルティネス
133,908 岩崎 優
▼＜捕手＞
235,521 甲斐 拓也
132,225 坂本 誠志郎
84,551 山本 祐大
▼＜一塁手＞
250,668 大山 悠輔
137,402 Ｔ．オースティン
91,097 岡本 和真
▼＜二塁手＞
237,580 牧 秀悟
203,295 中野 拓夢
112,825 吉川 尚輝
▼＜三塁手＞
348,421 佐藤 輝明
93,469 茂木 栄五郎
83,192 小園 海斗
▼＜遊撃手＞
192,332 矢野 雅哉
159,036 木浪 聖也
65,833 村松 開人
▼＜外野手＞
386,294 森下 翔太
302,142 近本 光司
178,729 上林 誠知
160,879 岡林 勇希
119,570 前川 右京
117,802 Ｓ．ファビアン
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◆ パ・リーグ中間結果
▼＜先発投手＞
161,119 今井 達也
133,252 宮城 大弥
98,051 伊藤 大海
▼＜中継ぎ投手＞
148,501 甲斐野 央
138,348 松本 裕樹
106,619 古田島 成龍
▼＜抑え投手＞
229,233 田中 正義
188,027 平良 海馬
135,652 Ａ．マチャド
▼＜捕手＞
268,955 若月 健矢
164,883 田宮 裕涼
57,205 古賀 悠斗
▼＜一塁手＞
211,162 野村 佑希
199,296 頓宮 裕真
83,419 Ｎ．ソト
▼＜二塁手＞
338,600 太田 椋
96,355 滝澤 夏央
84,240 牧原 大成
▼＜三塁手＞
255,166 清宮 幸太郎
130,627 廣岡 大志
109,349 村林 一輝
▼＜遊撃手＞
228,589 宗山 塁
213,667 紅林 弘太郎
112,273 水野 達稀
▼＜外野手＞
346,775 万波 中正
228,453 西川 龍馬
196,447 渡部 聖弥
152,013 中川 圭太
151,380 西川 愛也
134,384 周東 佑京
▼＜指名打者＞
308,092 Ｆ．レイエス
156,290 森 友哉
67,698 中村 晃