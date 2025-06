Mrs. GREEN APPLE大森元貴「懐かしさを感じるというか…」セルフカバーソロ曲『こたえあわせ』について語る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。6月2日(月)の放送では、生徒(リスナー)から寄せられたメッセージを紹介。5月28日に「絵画」と「こたえあわせ」の2曲入り3rdデジタルシングルをリリースした大森。今回の放送では、リスナーから届いた同曲についてのメッセージを取り上げました。大森先生のソロ曲「こたえあわせ」拝聴しました! 私は社会人4年目で看護師をしています。年数を重ねるごとに周囲に甘えたり、頼ったりすることがなかなか難しいと感じていました。そんななか、こたえあわせの歌詞「褒めてね 伸ばしてね せめて抱きしめてね」を初めて聴いたとき、涙が出ました。「大人だって褒められたい!」の気持ちを大森先生が代弁してくださったように感じ、私にとっても大好きな曲になりました。素敵な曲を届けてくださりありがとうございます。これからも応援しています!(24歳)大森:ありがとうございます! こちら、聴きましたか? NHK Eテレ「天才てれびくん」(に出演する「てれび戦士」)に提供した楽曲でもありながら、私がセルフカバーをした楽曲ですけど……聴いてくれた?若井:聴きましたよー! もちろんですよ! とってもいい曲!藤澤:「こたえあわせ」いいよね! なんか、懐かしい気持ちになる!大森:わかるわかる! 短調な楽曲じゃないですか。マイナー曲だし。あと、半音で上がるところも。メロディー自体がとっても綺麗なんだけど、ちょっと不穏な。藤澤:フックがちょっとあるみたいなね!大森:それが僕は懐かしさを感じるというか、温かさを感じるなって思ってます!若井:「てれび戦士」バージョンもめちゃくちゃ良かったけど、やっぱり元貴が歌うことによって若干情景が変わるというか、それが面白いなと思ったんだよね。大森:子どもたちには「とにかく元気いっぱい歌ってくれ」っていうディレクションをさせていただいて。そのほうが、この歌詞の切なさがコントラストとして際立つかなと思って。でも逆に僕は、歌詞に忠実に歌うというか、そこを心がけて(いました)。若井:違いみたいなのが素敵だな、と思いました!番組では他にも、ミセスがMCを務める冠番組「テレビ×ミセス」(TBS系)の収録を振り返る場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X:@sol_info