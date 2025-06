SUPER BEAVER・渋谷龍太＆藤原広明　Wバースデー！ リスナーから届いた“好きなところ”クイズでプチパニック？

SUPER BEAVERがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ビーバーLOCKS!」。5月30日(金)の放送では、生徒(リスナー)から寄せられた、渋谷と藤原へのバースデーメッセージを紹介していきました。<リスナーからのメッセージ>渋谷さん、藤原さん、お誕生日おめでとうございます! 私は渋谷さんと藤原さんのお誕生日の間の5月30日が26歳の誕生日です! 私は昔からSUPER BEAVERを知っていたわけではなくて申し訳ないのですが、大好きなSUPER BEAVERと今この瞬間、同じ時代を生きられていることを心から幸せに思います! これからも一緒に音楽させてください! 渋谷さん、藤原さん、改めてお誕生日おめでとうございます!(26歳)渋谷:はい、ということで、SCHOOL OF LOCK!の“永遠の新入生” SUPER BEAVERボーカル 渋谷龍太です!柳沢:ギターの柳沢です!上杉:ギターの上杉です!藤原:ドラムの藤原です!渋谷:ああ! まだいたんですね! ちょっとちゃんと自己紹介してもらってもいいですか?藤原:ドラムの藤原“36才”広明です!渋谷:はい。ありがとうございました。藤原:過去形なんだよな……なんか。柳沢:というわけで、本日はおめでたい2人をお祝いするために、こちらをお届けします。「ハッピーバースデー! ぶーやん&ひろくん! 生徒が好きな2人のこんなところ~!」。今回は2人の誕生日をお祝いしたいという生徒から事前に、ボイスメッセージを募集しました! 生徒には渋谷さん、藤原さんどちらかの好きなところを言ってもらいます!渋谷:どちらかの?柳沢:好きなところを言ってもらっているのですが、そこを隠しているので、どんなところが好きでいてくれているかをご自身で答えていただきたいと思います!渋谷:簡単だよ。音楽をやっていて、「あなたの声が(好き)」とか言われたら私だと思うし、「そのお髭が~」とか言われたら、藤原さんだと思うじゃん。柳沢:ちらっとみた感じもうちょっと難しそうなんですが! 正解した方にはですね、誕生日プレゼントをお渡しします。ということで、生徒からのボイスメッセージを聴いていきたいと思います! まずは渋谷さんの好きなところを言ってくれた生徒のお祝いメッセージです…、Here we go!!<リスナーからのボイスメッセージ>ぶーやん誕生日おめでとう! ぶーやんの好きなところは……○○○○○○の言い方です! ハッピーバースデー!(21歳)渋谷:ありがとうございます!上杉:隠してあるところが長え!藤原:長かったね。渋谷:長え!柳沢:というわけで、音で隠していた渋谷さんの好きなところを、ご自身でお答えください! けっこう長いんですけど……。渋谷:ごめんなさい。ボケなしで普通に当てにいっていいですか?柳沢・上杉:もちろん、もちろん!渋谷:本当に当ててもいい?柳沢:ちなみに制限時間は60秒です! よーいスタート!渋谷: マジで1個目から当てていい? この「○○○○○○」の時間、「REPRESENT JAPANESE POP MUSIC FROM TOKYO JAPAN」の言い方です!(不正解!)渋谷:ああ違うんだ! もうお手上げだ!藤原:いや、まだ時間あるよまだ! なんか出して!渋谷:もう自由時間です!藤原:違う違う! 出して出して!渋谷:言い方でしょ?柳沢:(このボイスメッセージをくれた生徒が)けっこうゆったり喋っていたので、あんなに長くはない。ちなみに言うと、文章の一部分の言い方が好きなんだって!上杉:けっこう、これ考えすぎないほうがいい。渋谷:これ上杉さんも知っている?上杉:はい、ここに書いてあります。答えが。渋谷:ああ! じゃあもうシンプルに、「よろしくお願いします」の言い方!(不正解!)上杉:近い!渋谷:わかりました! 「ありがとうございます」の言い方です!(不正解!)渋谷:「こんにちは」の言い方です!上杉・柳沢・藤原:(笑)。(不正解!)渋谷:「また会おうぜ!」の言い方です!(不正解! ここで終了ゴングが鳴りました)柳沢:最初、渋谷さん簡単だと思うって言っていたでしょ? 案外ね、マニアックなのが来てます!藤原:マニアックなんだ!渋谷:俺、けっこう本気で当てにいったんだよね。柳沢:上杉さんから正解を発表してください。上杉:「なんとかだねえ〜の『ねえ〜』」の言い方です。藤原:むじぃ〜〜〜! むずいねこれは。渋谷:案外むずいねこれは! 難しくない?上杉:いや難しいよ、これは。柳沢:それでは、藤原さんの好きなところを言ってくれた生徒のお祝いメッセージです……Here we go!!渋谷:それやめろよ〜。藤原:それなんなんだよ。<生徒からのボイスメッセージ>ひろぽん、誕生日おめでとう! ○○○○○○が似合う、ひろぽんが大好きです! これからもたくさん会いに行きます!(16歳)藤原:ありがとね! ありがとう!柳沢:ということで、何かが似合うひろぽんが大好きということで。渋谷:けっこう詰め込まれている可能性もあるね!柳沢:ということで藤原さんお答えください。よーいスタート!藤原:ええと……「帽子」!(不正解!)藤原:ああ違う!? 「ハーフパンツ」!(不正解!)上杉:惜しい。藤原:ああ! 「ハイソックス」!(不正解!)柳沢:でも近いよ! 惜しいよ!藤原:「スニーカー」!柳沢:ああ行き過ぎ! 行き過ぎ……。藤原:行き過ぎ? ハイソックスとハーフパンツとスニーカーの間になんかあんの?渋谷:パニックになってる(笑)。藤原:「Tシャツ」!?(不正解!)柳沢:違う! 大ヒント! 「ハイ」じゃない! 「ハイ」じゃないよ!藤原:ええ? 「ローソックス」?(不正解!)上杉:いやいやいや「ローソックス」って(笑)。藤原:「ハイ」じゃない? 「長ズボン」! 「デニム」!!(不正解!)藤原:「ジーパン」!柳沢:違う違う。上杉:もうそこ掠っちゃったら出てこないと!藤原:「ハイ」じゃないって何よ?柳沢:ああそんな感じ!(終了のゴングが鳴りました)上杉:ああ、でもめちゃくちゃ惜しいよ!柳沢:渋谷さんより全然近づいています。渋谷:ええ? そんなことを言うなよ。柳沢:じゃあ正解を聴いてみましょう!「ひろぽん、誕生日おめでとう! 絶妙な丈の靴下が似合う、ひろぽんが大好きです! これからもたくさん会いに行きます!」上杉:ライブのときのひろですよね?藤原:ハイソックスじゃないの?渋谷:これは難しいな!上杉:メッセージをくれた生徒は「絶妙な」って言っているけど、本人は「ハイソックス」と認識しているってことね。柳沢:ちなみに藤原さん的にはハイソックス?藤原:ハイソックスです。柳沢:藤原さんがハイソックスだと思っているのを、この生徒は……。柳沢・上杉:「絶妙な丈」だと思っている!上杉:ハイでもないし、ローでもないと思っていると。藤原:そう!柳沢:というわけで2人とも不正解です。藤原:悔しいです。悔しいです。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X: @sol_info