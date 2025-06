ライブハウス「行ったことがある」or「まだ行ったことがない」どっち？ 10代の投票結果を発表！

“ラジオの中の学校”、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)内で放送されているコーナー「どっちのCat or Dog」では、日常の素朴な疑問をテーマにした2択の質問をリスナーに投げかけ、投票してもらっています。5月29日(木)の放送では、「ライブハウスには.…『行ったことがある』or『まだ行ったことがない』…どっち?」というテーマで投票結果が発表されました。「どっちのCat or Dog」のコーナーでは、10代の生徒(リスナー)たちの“今”を表すビッグスクールデータを集める授業(放送)を実施。日本一の生徒数を誇る“ラジオの中の学校”の使命として、まだこの世にないデータを発表しています。今回のテーマはコチラ!ライブハウスには…「行ったことがある」or「まだ行ったことがない」どっち?パーソナリティのこもり校長は「俺(10代の頃に)めちゃ行っていたけどホント?」と投票結果に驚きます。アンジー教頭は「(10代学生の投票結果だから)意外とでもないんじゃない? でもライブハウスは怖くないからね! 楽しいところだよ!!」とコメントしました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X: @sol_info