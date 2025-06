日向坂46山下葉留花「本当に助けられています」最新シングル「Love yourself!」のお気に入りポイントを語る

日向坂46の河田陽菜、富田鈴花、髙橋未来虹、山下葉留花がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「ローソン presents 日向坂46のほっとひといき!」(毎週金曜 11:30~11:55)。この番組は、ランチ前に「ほっ」とするような“癒やし”の時間をお届けすることを目指していますが、たまに(?)脱線してしまう番組です。5月23日(金)の放送は、髙橋未来虹と山下葉留花が、5月21日(水)にリリースされた14枚目のシングル「Love yourself!」に収録されている楽曲の注目ポイントを語り合いました。――番組では「Love yourself!」をオンエア♪髙橋:「Love yourself!」を聴いていただきましたが、こちらはMVも公開されています!山下:そうですね。髙橋:リスナーさんは見てくださったかな? ほかにも「You are forever」(TYPE-Aに収録)や「海風とわがまま」(通常版に収録)などの楽曲が収録されていまして、こちらの2曲は二期生から四期生までが参加している楽曲なので、私たちも参加しています。山下:私は3曲とも好きなんですけど、歌詞が好きなのは「Love yourself!」です。髙橋:分かる!山下:歌いながら「私、励まされる!」と思って心に響きますね。本当に自信をなくすタイミングが多いんですけど、“自信を持て”とか“君は君のままでいいんだ”っていう歌詞が「私は私のままでいいんだな」と思えて、本当に助けられています。髙橋:元気をもらえるよね。山下:「You are forever」は結構かっこいいというか、しっとりした曲で。髙橋:そうだね。山下:こういうバラード系というか思いを伝える歌も好きです。髙橋:私は、みんなが(「You are forever」を聴いて)どういう感想を持つのかがすごい楽しみ。山下:そうですね。髙橋:そして、「海風とわがまま」は既にメンバー人気が高いよね。「好き!」って言っている子が多い気がする。山下:私もめっちゃ好きです!髙橋:(藤嶌)果歩がめっちゃ言ってたの。山下:へぇ!髙橋:久しぶりの“The夏曲”みたいな。ほかにも、ユニット曲や5期生の楽曲もあるので、最新シングル「Love yourself!」たくさん聴いてください!山下:お願いします!!<番組概要>番組名:ローソン presents 日向坂46のほっとひといき!パーソナリティ:日向坂46(河田陽菜、富田鈴花、髙橋未来虹、山下葉留花)放送日時:毎週金曜 11:30~11:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/hitoiki/