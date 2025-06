自転車でも「不必要な急ブレーキ」をかけると罰せられる可能性がある!? 交通安全クイズ

こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)とアンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)では、毎週月曜日に交通安全を学ぶコーナー「ANZEN LOCKS! supported by JA共済」を放送しています。

このコーナーでは、安藤全一(アンドウ・ゼンイチ)先生、通称“アンゼン先生”が交通安全に関するクイズを出題し、生徒(リスナー)が答える形式で進行します。

今回の放送では、「自転車の急ブレーキ」に関するクイズが出題されました。

【質問】

自転車でも不必要な急ブレーキをかけると罰せられる可能性がある。〇か×か。

【答え】

〇

▼詳しい解説▼

急ブレーキ

道路交通法では、危険防止のため、やむを得ない場合を除き、急ブレーキをかけてはならないと定められています。

そして、自転車で不必要なブレーキをかけると、罰せられる可能性があります。

急ブレーキは後続の車や自転車などに追突の危険を生じさせるほか、自身の転倒の原因にもなり大変危険です。

自転車を運転している際は、適切な車間距離を保ち、急ブレーキをかけることのないよう、余裕を持って運転するようにしましょう。

参考:道路交通法 第二十四条(急ブレーキの禁止)

監修:一般財団法人 日本交通安全教育普及協会

