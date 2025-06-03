日本AMDは、 「チームAMD ゲーミング フェス~ AMD Ryzen & AMD Radeonで『モンスターハンターワイルズ』を遊び尽くせ！ ~」と題して6月14日にイベントを開催すると明らかにした。

  • AMD、上野で『モンハンワイルズ』活用のゲーミングイベント開催へ - 6月14日（土）

esports Style UENOで日本AMDがイベントを行うという内容。AMDの最新製品を搭載したBTO PCメーカー各社のモデルを使用し、大人気ゲーム『モンスターハンターワイルズ』を体験できるというもので、当日はゲームプレイを通じてAMD製品の高いパフォーマンスや各モデルの特長をじっくりと体験できるという。

スケジュール

  • 12:15　開場（フリータイム／試遊）
  • 13:00　イベント開始（YouTubeにてLIVE配信同刻スタート）
  • 15:00　『モンスターハンターワイルズ』 プレイタイム
  • 16:30　配信終了/会場内抽選会など
  • 17:30　イベント終了

内容

  • 【製品展示】
  • AMD Radeon™ RX 9000 シリーズ 搭載グラフィックス カード
  • ASRock、ASUS、GIGABYTE、MSIによるソケットAM5対応マザーボード
  • AMD Ryzen™ 9000X3Dシリーズ プロセッサとAMD Radeon™ RX 9000 シリーズ グラフィックス を搭載したBTO PC
  • 【トークセッション】
  • AMD 佐藤 美明とMC 鈴木 咲さんによるオープニング トーク
  • AMD 最新製品 紹介
  • パートナー企業による製品紹介
  • 人気インフルエンサーによるゲーム紹介セッション
  • 【ゲームプレイタイム】
  • インフルエンサーおよびパートナー企業担当者による「モンスターハンターワイルズ」チーム対抗戦
  • 【勝利チーム予想クイズ 】
  • 『モンスターハンターワイルズ』対戦で勝利するチームを予想し、正解者の中から抽選で豪華賞品をプレゼント
  • 【SNS投稿キャンペーン】
  • イベント会場にて指定ハッシュタグを付けてSNS投稿した来場者を対象に、オリジナルノベルティを抽選でプレゼント