AMD、上野で『モンハンワイルズ』活用のゲーミングイベント開催へ - 6月14日（土）

日本AMDは、 「チームAMD ゲーミング フェス~ AMD Ryzen & AMD Radeonで『モンスターハンターワイルズ』を遊び尽くせ！ ~」と題して6月14日にイベントを開催すると明らかにした。
esports Style UENOで日本AMDがイベントを行うという内容。AMDの最新製品を搭載したBTO PCメーカー各社のモデルを使用し、大人気ゲーム『モンスターハンターワイルズ』を体験できるというもので、当日はゲームプレイを通じてAMD製品の高いパフォーマンスや各モデルの特長をじっくりと体験できるという。
スケジュール
- 12:15 開場（フリータイム／試遊）
- 13:00 イベント開始（YouTubeにてLIVE配信同刻スタート）
- 15:00 『モンスターハンターワイルズ』 プレイタイム
- 16:30 配信終了/会場内抽選会など
- 17:30 イベント終了
内容
- 【製品展示】
- AMD Radeon™ RX 9000 シリーズ 搭載グラフィックス カード
- ASRock、ASUS、GIGABYTE、MSIによるソケットAM5対応マザーボード
- AMD Ryzen™ 9000X3Dシリーズ プロセッサとAMD Radeon™ RX 9000 シリーズ グラフィックス を搭載したBTO PC
- 【トークセッション】
- AMD 佐藤 美明とMC 鈴木 咲さんによるオープニング トーク
- AMD 最新製品 紹介
- パートナー企業による製品紹介
- 人気インフルエンサーによるゲーム紹介セッション
- 【ゲームプレイタイム】
- インフルエンサーおよびパートナー企業担当者による「モンスターハンターワイルズ」チーム対抗戦
- 【勝利チーム予想クイズ 】
- 『モンスターハンターワイルズ』対戦で勝利するチームを予想し、正解者の中から抽選で豪華賞品をプレゼント
- 【SNS投稿キャンペーン】
- イベント会場にて指定ハッシュタグを付けてSNS投稿した来場者を対象に、オリジナルノベルティを抽選でプレゼント
チームAMD ゲーミングフェス 開催決定！— AMD Japan (@amdjapan) May 16, 2025
6月14日(土) @ esports Style UENO
大人気のハンティングゲームをスペシャルゲストと楽しもう！
当日はAMD製品の紹介や会場でオリジナルグッズがもらえるキャンペーンも実施予定です
詳細は続報をお待ちください！#Radeon #Ryzen pic.twitter.com/wi965tboCp