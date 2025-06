「確信していた！」大谷翔平、メジャートップに並ぶ第23号ソロホームラン…

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は2日(日本時間3日)、本拠地ニューヨーク・メッツ戦に「1番・指名打者(DH)」でスタメン出場。2点を追う7回裏、大谷は第4打席で第23号ソロ本塁打を放った。米メディア『ドジャース・ネイション』のノア・カムラス記者が綴っている。

ドジャースはこの日、先発のダスティン・メイ投手がフランシスコ・リンドーア内野手に先頭打者本塁打を浴び、1点を失った。その後、5回にはブランドン・ニモ外野手に適時打を浴び、2点を追う展開となっていた。







大谷は第1打席と第2打席は空振り三振、第3打席では二死1、2塁の好機で二塁ゴロに倒れていた。0-2で迎えた7回裏、マックス・クラニック投手の初球を捉え、右翼スタンドに運ぶ第23号ソロ本塁打を放った。



大谷の本塁打についてカムラス氏は「大谷翔平が今季23本目の本塁打を放った。打球の速度は113.9マイル(約183.3キロ)で、飛距離は424フィート(約129.2メートル)だ。彼は確信していた」と綴っている。









