2025明治安田J2リーグ第18節の9試合が31日に行われた。

開幕当初の勢いを失った首位ジェフユナイテッド千葉は、降格圏のレノファ山口FCからゴールを奪えずスコアレスドロー。RB大宮アルディージャとジュビロ磐田の上位対決は4分に磐田が先制したが、大宮が豊川雄太のスーパーゴールなどで逆転する。しかし、後半アディショナルタイム4分にマテウス・ペイショットのゴールで磐田が追いつき、2-2のドローに終わった。

ホームに北海道コンサドーレ札幌を迎えたベガルタ仙台は、終盤に追いつかれて手痛いドロー。徳島ヴォルティスは1点を守り抜いてFC今治との上位対決を制した。水戸ホーリーホックは渡邉新太の2ゴールなど開始10分までに3点を奪ってV・ファーレン長崎を退け、2017年以来となる5連勝を達成した。

藤枝MYFCはモンテディオ山形に逆転勝利で6試合ぶり白星。大分トリニータもヴァンフォーレ甲府に逆転勝利で4試合ぶりの白星を掴んだ。サガン鳥栖は最下位の愛媛FCに2点差を追いつかれて連勝が止まった。監督交代のカターレ富山も、ブラウブリッツ秋田から2点のリードを守りきれずに引き分けた。

今節の試合結果と暫定順位表、次節の対戦カードは以下の通り。

◆■J2第18節

▼5月31日(土)

ベガルタ仙台 1-1 北海道コンサドーレ札幌

ブラウブリッツ秋田 2-2 カターレ富山

水戸ホーリーホック 3-0 V・ファーレン長崎

RB大宮アルディージャ 2-2 ジュビロ磐田

ジェフユナイテッド千葉 0-0 レノファ山口FC

藤枝MYFC 2-1 モンテディオ山形

サガン鳥栖 2-2 愛媛FC

FC今治 0-1 徳島ヴォルティス

大分トリニータ 2-1 ヴァンフォーレ甲府

▼6月1日(日)

14:00 いわきFC vs ロアッソ熊本

◆■暫定順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 千葉(37/+15)

2位 大宮(34/+13)

3位 仙台(33/+6)

4位 水戸(32/+11)

5位 徳島(32/+10)

6位 磐田(29/+2)

7位 鳥栖(29/+1)

8位 長崎(27/0)

9位 今治(25/+6)

10位 大分(25/+2)

11位 甲府(23/0)

12位 札幌(21/-9)

13位 藤枝(19/-5)

14位 山形(17/-4)

15位 熊本(17/-4)

16位 秋田(17/-13)

17位 富山(16/-3)

18位 山口(16/-6)

19位 いわき(15/-10)

20位 愛媛(11/-12)

◆■今後の対戦カード

【J2第17節延期分】

▼6月7日(土)

18:00 今治 vs 大分

▼6月8日(日)

14:00 大宮 vs 愛媛

14:00 富山 vs 水戸

【J2第19節】

▼6月14日(土)

18:00 水戸 vs 鳥栖

▼6月15日(日)

14:00 札幌 vs 今治

14:00 富山 vs 藤枝

14:00 山口 vs いわき

16:00 山形 vs 仙台

17:00 磐田 vs 愛媛

17:00 長崎 vs 大宮

18:00 大分 vs 秋田

18:30 甲府 vs 熊本

19:00 徳島 vs 千葉

【ゴール動画】大宮の豊川がゴラッソも…磐田ペイショットが劇的同点弾