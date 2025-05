ライブを観るなら…「最前で音楽を浴びたい」or「後方から全体を感じたい」どっち？ 投票結果を発表！

“ラジオの中の学校”、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」内のコーナー「どっちのCat or Dog」では、2択のテーマでリスナーにアンケートを実施し、投票結果とともにパーソナリティの本音トークを届けています。5月28日(水)の放送では、「ライブを見に行くなら……『最前で音楽を浴びたい』or『後方からライブハウス全体を感じたい』、どっち?」というテーマで投票結果が発表されました。こもり校長が「むずいな〜」と悩むなか、アンジー教頭は迷わず「後方派」と回答。「シンプルに音がいいし、前方は人の熱量がすごくてちょっと恥ずかしい」と理由を語りました。さらに、「ステージにいると、お客さんと目が合っちゃってる気がして……」と明かすと、こもり校長は「自意識過剰(笑)!」とツッコミを入れて笑いを誘う場面もありました。●「最前で音楽を浴びたい」72.7%●「後方からライブハウス全体を感じたい」27.3%●ダイブしてくる人たちを支える場所にいたい●好きなアーティストの曲は近ければ近いほどいい!●ライブハウスの一体感を感じたいから●同じ曲で、今ここにいる全員の心が繋がっている感動を味わえるのは後ろこもり校長も「ライブハウスなら、後ろのほうが意外と自由に動けて好き」と語りつつ、「でも指定席だったら前がいい」と条件によって考えが変わると明かしました。アンジー教頭も「ライブハウスで指定だったら、絶対前がいいよね」と共感。場面によって変わるライブを楽しむスタイルの奥深さを感じさせるトークとなりました。――あなたなら、どの場所で音楽を楽しみますか?<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/