好きな人とのデート、ドキドキするのは「昼間のおうちデート」or「夜の外デート」どっち？ 投票結果発表！

“ラジオの中の学校”、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)内で放送されているコーナー「どっちのCat or Dog」では、日常の素朴な疑問をテーマにした2択の質問をリスナーに投げかけ、投票してもらっています。今回の放送では、「ドキドキするのは……『好きな人と昼間のおうちデート』or『好きな人と夜の外デート』、どっち?」というテーマで投票結果が発表されました。この日は、ロックバンド「トンボコープ」のメンバー(Gt.Vo雪村りんさん、Gt.そらサンダーさん、Ba.でかそさん、Dr.林龍之介さん)もゲストとして参加。番組パーソナリティ・こもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)とのトークも交えて紹介します。まず最初に答えたのは、でかそさん。「やっぱり夜の外デートですね。夜ってだけでドキドキしますし、好きな人と2人きりってだけで特別な感じがするんですよ」すると、こもり校長から「まだ門限とかあるんですか?」とツッコミが入る場面も。でかそさんは「門限があるほうがドキドキ度が上がるかも」と笑っていました。一方、そらサンダーさんは「僕は昼間のおうちデート派」と明言。「おうちデートといえば、もうマリオカート! 絶対負けたくないんで!!」とゲームを通じた真剣勝負に意欲を見せました。雪村さんも「夜の外デート」派。「戦略を立てるのが好きで、夜のほうが“軍師ムーブ”ができるんですよ。自由度が高いので」と独自の視点を披露。林さんは「夜の外デート」で「バレたい」という理由を挙げていました。「夜じゃないとバレようがないから、外に出たくなるんです」と、ちょっと変わった“ドキドキ感”を語ってくれました。●「好きな人と昼間のおうちデート」66%●「好きな人と夜の外デート」34%●おうちのほうが密着度がアップするので、余計にドキドキする!●夜だと告白されそうな雰囲気があって期待しちゃう!――あなたにとってドキドキするデートはどっち?<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/