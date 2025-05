Mrs. GREEN APPLE大森元貴「実は、意外と“メンカラ”がちょっと入っていたり…」ミセス×ディズニーコラボ衣装の制作秘話を明かす

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。5月26日(月)の放送では、生徒(リスナー)から寄せられたメッセージを紹介。ミセスと東京ディズニーリゾートがコラボする7月2日(水)から始まる東京ディズニーリゾートのスペシャルイベント「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」について語り合いました。ディズニーコラボおめでとうございます~! もうめちゃくちゃ、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ楽しみです! ベイマックス乗りに行きます!ところで発表のときのりょうちゃんの衣装が気になりました。個性的で素敵な衣装でしたけど、いつもみなさんの衣装はどうやって決めているんですか?(33歳)大森:どうでした?藤澤:フィッティングをみんなで何着かしたうえで……。大森:僕と若井は一発で「これだ!」って決まって、りょうちゃんもけっこういいのがたくさんあって、悩みに悩みましたね! みんなとのバランスとか。基本的に僕が衣装さんと衣装をまとめるというか、意見を自分も言いつつ、まとめてもらいつつ。で、資料をいただいて「これはりょうちゃんっぽいから」「あれは若井っぽいから」「これはりょうちゃんっぽくないから」とかってやってるんだけど。すごかったよね、あれ。オールインワンですか?藤澤:そうなんです! つなぎみたいに……。大森:手袋までつながってる!若井:手袋をしている人かと思いきや。藤澤:一緒なんです! 一体型!若井:服にくっついてるっていう。藤澤:そう!大森:僕が「ちょっとそれ息苦しそうだね!」って言ったら「マジでやめて」って(笑)。気づかないように頑張ってるっていう。若井・藤澤:(笑)。大森:「でも掻きたいところ掻けなくない?」とか言ったら「ちょっとマジでやめてくれ!」って(笑)。藤澤:最悪ですよ、本当に(笑)。――ここで、改めて衣装の写真を見つつトークを繰り広げます。藤澤:ポップでかわいいですよね~!若井:こう見るとオールインワンってわからないけど、でも実はそうなんだよね!大森:実は、意外とメンカラがちょっと入っていたりとかするんです。若井もジャケットの裏が青チェックの服だったりとか、ありがたいことに細かいところをたくさん衣装さんもこだわってくれて。藤澤:(書き込みの質問に戻って)「いつもみなさんの衣装はどうやって決めているんですか?」って話ですけど……まず元貴が衣装さんにね?大森:「こういうことをします」と! 「クスシキ」のときは、「“和”をやります」と(伝えた)。“和”というか“オリエンタル”をやるけれど、モダンにしたいから創作をしてください、っていう話をして。で、メンバーカラーも入れて。りょうちゃんは帽子を被せたい! で、若井は男らしい感じにしたい! りょうちゃんがちょっとフェミニン、若井がマニッシュ、僕がジェンダーレスみたいな、なんとなくイメージがあって。大きいところはそうなんだけど、そこから派生してきますね。でも、タームによって“○○っぽい”が変わったりとか。フェーズ2が始まったとき、もっとりょうちゃんもフェミニンだったもんね!藤澤:そうだね!大森:若井はもっとマニッシュだったし。でも最近、若井はシャツがいいんじゃないかな、と思っていて。若井:シャツ?大森:もう夏に向けて、そういう話をしています!若井:楽しみだなー、それは!大森:明るいシャツとかを腕まくりしてたりとかするのは、すごく爽やかで若井にしかできないんじゃないかな、とかっていう話は、時々によってブレスト(=ブレイン・ストーミング。自由に集団でアイデアを出し合うこと)をしていく感じです。番組では他にも、バンド史上最大規模となる5大ドームツアーについて語る場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/