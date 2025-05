ドライブ中に聴きたいのは「最新のヒットチャート」or「懐かしい名曲メドレー」どっち？ 投票結果発表！

“ラジオの中の学校”、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)内で放送されているコーナー「どっちのCat or Dog」では、日常の素朴な疑問をテーマにした2択の質問をリスナーに投げかけ、投票してもらっています。今回の放送では、「ドライブ中に聴きたい曲は……『最新のヒットチャート』or『懐かしい名曲メドレー』、どっち?」というテーマで投票結果が発表されました。この記事では、番組パーソナリティ・こもり校長と、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)のトークも併せて紹介します。「迷うけど……私は懐かしい名曲メドレーかな」と話したのはアンジー教頭。「もちろん最新の曲も聴くけど、家でもよく聴いているのは懐メロのほう。だからドライブ中に聴くと安心感がある」と語ります。一方で、こもり校長は「俺はヒットチャート派」と即答。「名曲も大好きだけど、今の流行をチェックしておきたい気持ちもある」とコメントしていました。さらに、2人はドライブ時の“選曲の主導権”についてもトーク。アンジー教頭は「いつも友達に任せてる。自分は同じジャンルばかり聴くから、逆に友達の好きな曲を知りたくてお願いしちゃう」と話し、こもり校長も「自分で選ばない。センスないと思われたくないし、似たような曲ばかり選んじゃうから」と共感。●「最新のヒットチャート」72.1%●「懐かしい名曲メドレー」27.9%●ドライブ中に初めて聴いた曲が、すごく好きになることが多い!●新しい曲との出会いを大事にしたい。●名曲は自分で選んで聴くことがあまりないので、親の車でかけてもらいたい。――音楽は、ドライブの空気を変える大事な要素。あなたなら、どっちをかけますか?<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/