Mrs. GREEN APPLE大森元貴「マジかよ！ ってなって…」あやうく“日帰り”になるところだった!? ハンガリーでの仕事の思い出

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。5月26日(月)の放送では、生徒(リスナー)から寄せられたメッセージを紹介しつつ、メンバーたちが近況報告をおこないました。大森:生徒のみなさんこんばんは! “いま”を学ぶ超現代史の講師、してますっ! Mrs. GREEN APPLEしてますっ! ボーカルしてますっ! 大森元貴してますっ!若井:Mrs. GREEN APPLEしてますっ! ギターしてますっ! 若井してますっ! 滉斗してましっ……!藤澤:あっ……! Mrs. GREEN APPLEしてますっ! 藤澤涼架です! してますっ! してますっ! キーボードっ!大森:今夜の授業は、僕たちの今について、でございますっ! 生徒のみんなから届きましたメッセージをもとに! ここ最近の僕たちの活動にまつわるお話をさせていただきたいと思います!若井:最近は大きいお知らせが毎日のように解禁されているので、おさらいも兼ねつつ、最近の僕たちについて話していきましょう!先日、大森先生はハンガリーにいましたね。私は部活で合唱をやっているのですが、実は私も大森先生がハンガリーに行く2週間前まで部活の世界大会でハンガリーにいたんです。そして世界2位を獲ることができました!さて、大森先生に質問です! ハンガリーで一番印象に残ったことはなんですか? ちなみに私は成田空港から乗るはずだった飛行機もフィンランドで乗り継ぐはずだった飛行機もストライキで飛ばなくなり、合計35時間かけて到着しました(笑)。(17歳)

— 大森元貴 / Motoki Ohmori (@MotokiOhmoriMGA) May 3, 2025大森:いやー、俺マジでちょっとしかいなかったんだ、ハンガリー。着いてその日に撮影して。本当は便があったらその日に帰るっていう、日帰りハンガリーをやるとこだったんですよ!若井:"日帰りハンガリー"(笑)。大森:ヒンガリー!若井・藤澤:"ヒンガリー"(笑)。大森:ヒンガリーするところだったんだけど、「でもさすがにだよねー」つって、(帰国を)1日あとにしたんだけど。藤澤:え、もうちょっとスケジュール押さえられてたよね?大森:まあ、天候予備日とかね!藤澤:あー、なるほどね!大森:天候予備日なんだけど、着いた日が晴れっぽいから「その日に撮らせてください」って言われて。「何……!? マジかよ!」ってなって。若井:そうだよね(笑)? 体も慣れてないのに!大森:で、ハンガリー長いんですよ、日が! とっても! 9時ぐらいまですんごい明るいんですよ!若井:夜の9時!?大森:そう、すんごい明るかった!藤澤:そうなんだ!大森:だから、もうこれは時差ボケなのか、ハンガリーの日の長さなのかわかんなくなっちゃって、なんかすごいでっかい青空の下にいたんだけど「なんか、スタジオみたいですね!」っていう、ついにわけわかんないこと言い出して(笑)。若井:(笑)。大森:俺はもう壊れちゃったんだよね、たぶん(笑)。「なんかスタジオみたーい!」って見回して言って(笑)。若井:それ意味わかんないんですけど、全然(笑)。大森:だから、スタジオみたいでした!若井:……ああ、それが印象に残ってた(笑)? なんか食べ物とかも食べたんですか?大森:食べた! お肉も食べたし!藤澤:おー!大森:公園で食べたハムサンドみたいな、ハムチーズみたいなのがすんごいおいしかった!若井:えー! めっちゃいいじゃん!大森:楽器を弾いてる、楽団みたいな人たちがいて。見たことない楽器を弾いてて、「その楽器はなんですか?」って質問したら、「私たちは○○年から活動しています!」って言われて、日本人の笑顔で「はは……」って通り過ぎるっていう(笑)。若井:そんなことがあったんだ(笑)。大森:「全然自分らの話ばっかりするなぁ」っていう(笑)。若井:(質問の答えを)引き出せず(笑)。番組では他にも、ディズニーコラボの衣装制作秘話を明かす場面もありました。