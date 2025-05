Gottz&MUD、ユニットとして5年ぶりシングル「Main Job」リリース

GottzとMUDが、ユニットとして5年ぶりのシングル「Main Job」を5月30日に配信リリースした。

KANDYTOWNの終演後、MUDは23年3月に『MAKE U DIRTY 2』、Gottzは24年5月に『NUMBERS』と、それぞれソロアルバムをリリース。本楽曲は、ソロにおいても作品やライブと精力的に活動してきた2人が、2020年7月にリリースした「VERTEX」以来約5年ぶりとなるユニットでの新曲「Main Job」となる。MYMADE & WATAPACHIによるビートに、2人のリリックが乗るハードなトラックとなっている。

また、配信開始と同時にクリエイターCHOBIによる監督、Kohei Sudaプロデュースによるミュージックビデオも公開。2人のリリックをなぞる、ギミックに溢れたストーリー性のあるビデオも必見の仕上がりになっている。

本作リリース直前には多くの著名Hiphopアーティストを収めてきた写真家Atsuko Tanakaによるアーティスト写真も公開。既にライブなどでは今夏のアルバムについてもアナウンスがされており、待望のアルバムへと期待が高まりそうだ。

<リリース情報>

Gottz & MUD

「Main Job」

配信中

https://linkco.re/CNVPShU7

Produced by MYMADE & WATAPACHI

Mixed and Mastered by Ryusei at ebonyeyes studio

Cover Design & Photo: Kohei Suda

Title Design: KAWARATORA DESIGN