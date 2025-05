Mrs. GREEN APPLE大森元貴「頑張っていきましょう、誠実に！」国内最大規模の国際音楽賞で『最優秀アーティスト賞』受賞

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。5月26日(月)の放送では、国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」の授賞式を振り返りました。――約5,000人のアーティストや音楽関係者が投票に参加した今年初開催の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」の授賞式「Grand Ceremony」が、5月22日にロームシアター京都にて開催されました。同授賞式においてミセスは「最優秀アーティスト賞」を受賞。さらに、「カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー: J-Pop powered by DAM & JOYSOUND」にて、ミセスの「ライラック」が受賞しました。

国内最大規模の国際音楽賞

「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」

Grand Ceremony授賞式において

【#最優秀アーティスト賞】を受賞いたしました🏆

⁡

さらに、

【カラオケ特別賞 カラオケ・オブ・ザ・イヤー: J-Pop powered by DAM & JOYSOUND】にて

『#ライラック』が受賞いたしました🪻˖*… pic.twitter.com/QQ67PgfdGW

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) May 22, 2025大森:「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」では「ダーリン」も披露させていただきまして。そして、最優秀ジャパニーズソングアーティスト賞をいただきました! ありがとうございます!全員:ありがとうございます!大森:頑張っていきましょう、誠実に!若井:そうですね!番組では他にも、バンド結成当時を振り返る場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/