BABYMETAL、Slaughter to Prevailとのコラボソング「Song 3」MV公開

BABYMETALが、8月8日(金)に発売する4作目のアルバム『METAL FORTH』に先駆け、新曲「Song 3」(BABYMETAL × Slaughter to Prevail)を5月29日(木)0時に発表、ミュージックビデオを公開した。

同楽曲はロシア産デスコアバンド・Slaughter to Prevailとのコラボソングとなり、その名の通り「3」をテーマにした言葉遊びが満載の数え歌のようなユニークなリリックが特徴的。BABYMETALのファニーなボーカル&ダンス、Slaughter to Prevailの重戦車のようなヘヴィなリフを畳み掛けるサウンド、まさに「Beauty and the Beast」のような組み合わせとなっている。その中でも特筆すべき点が、Alex(Slaughter to Prevail)とMOMOMETAL(BABYMETAL)のグロウルバトル、またはグロウルデュエットが楽曲をリードし、ただの極悪ソングでもKawaiiソングでも無い、オンリーワンな存在を放っているところ。

MVの内容もBABYMETALやSlaughter to Prevailがカメオとして出演したドラマ仕立てになっており、幼少期のAlexを彷彿とさせる赤い鬼のお面を被った子供が、悪の手下に苛まれ不遇な日常を過ごしながらも、BABYMETAL扮するバトルヒロインに憧れてトレーニングを積み、遂には彼らを打ち負かしていくストーリーをベースに描かれている。バイカーギャングスーツやビジネススーツなど様々な衣装に身を包んだBABYMETALやSlaughter to Prevailのパフォーマンスも注目が集まる。

BABYMEATALは現在UK&EUアリーナツアー中だが、5月30日(金)には日本人アーティスト初の単独公演となる、約2万人を収容するロンドン・O2アリーナでのワンマンショーを迎えている。こちらは全国の映画館でライブビューイングの生中継、ディレイ中継も予定されている。

<リリース情報>

BABYMETAL × Slaughter to Prevail

「Song 3」

https://umj.lnk.to/BABYMETAL_Song3

BABYMETAL

『METAL FORTH』

発売日:2025年8月8日(金)

※海外リリース日の変更に伴い、国内リリース日も変更となりましたのでお知らせいたします

【日本盤形態・価格・収録内容】

◾️METAL FORTH 【通常盤】UICC-10058

価格:3,000円+税

仕様:ジュエルケース

◾️METAL FORTH 【デラックス・エディション】UICC-90016

価格:4,000円+税

仕様:7インチ紙ジャケット / ステッカー&フォトカード付

予約・購入はこちら:https://umj.lnk.to/BABYMETAL_METALFORTH

=収録曲=

1. from me to u (feat. Poppy)

2. RATATATA (BABYMETAL x Electric Callboy)

3. Song 3 (BABYMETAL x Slaughter to Prevail)

4. Kon! Kon! (feat. Bloodywood)

5. KxAxWxAxIxI

6. Sunset Kiss (feat. Polyphia)

7. My Queen (feat. Spiritbox)

8. Algorism

9. メタり!! (feat. Tom Morello)

10. White Flame -白炎-

BABYMETAL Official Website http://www.babymetal.com