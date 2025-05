Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架は“2期生”!?「初年度の話をこんなにずっとすることになると思わなかった（笑）」バンド結成当時を回顧

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。5月26日(月)の放送では、“青リンゴの日”の話題をきっかけにバンド結成当時を振り返りました。――2013年5月20日に、初ライブをおこなったMrs. GREEN APPLE。この日は、JAM‘S(※ミセスファンの呼称)の間で通称「青リンゴの日」と呼ばれており、バンドの活動開始を記念する日として大切にされている日でもあります。大森:5月20日が“青リンゴの日”だったということで。“青リンゴの日”というのは、我々が初めてライブをやった日なのではないか、と言われている日ですね!若井:そうです!大森:ミセスとしては、りょうちゃんは2期生だから6月からだったね。若井:そうだそうだ、2期生だったんだ!大森:バイトがあるって言うから……。藤澤:やめてください! いいんですよ、その話は(笑)!!大森:(ミセスを結成した当初のライブをりょうちゃんに)「ぜひ観に来てほしいな!」と思ったけど、「バイトがあるから無理」って言われて(笑)。藤澤:すごいね! 初年度の話をこんなにずっとすることになると思わなかったね(笑)!大森:(笑)。若井:みんな覚えてるもんだから~!番組では他にも、近況について語り合う場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)/月曜~火曜、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)/水曜~金曜放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/