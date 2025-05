KOZZY IWAKAWAら出演、味園ユニバースにて「大阪ロックンロール万博」開催決定

2025年6月を以て惜しくも営業終了する大阪・味園ユニバースにて2025年6月15日(日)、「〜大阪ロックンロール万博〜味園ユニバース・クロージングスペシャルパーティ!」が開催されることが決定した。

メジャー・アンダーグラウンドに関わらず大阪を拠点に活躍するアーティストとクリエイターに加え、関東からも豪華ゲストを迎えて贈るクロージング・スペシャルパーティとなる。出演アーティストは、KOZZY IWAKAWA ROCKN ROLL REVUE(from THE COLTS to THE MACKSHOW)、ザ50回転ズ、大西ユカリとギャンゲット・ジャポネーゼ(新宮虎児 from Crazy Ken Band + 岩川浩二)、ロッキンイチロー&ブギウギスイングボーイズ、Drinkin Buddies。更にDJ陣にTHE MODSのベーシスト、北里晃一が予定されている。

<イベント情報>

〜大阪ロックンロール万博〜味園ユニバース・クロージングスペシャルパーティ!

2025年6月15日(日) @大阪難波・味園ユニバース

開場 16:00 開演 17:00

前売¥6,500- 当日¥7,000- (別途要1Drink)

出演アーティスト:

KOZZY IWAKAWA ROCKN ROLL REVUE (from THE COLTS to THE MACKSHOW)

ザ50回転ズ

大西ユカリとギャンゲット・ジャポネーゼ(新宮虎児 from Crazy Ken Band + 岩川浩二)

ロッキンイチロー&ブギウギスイングボーイズ

Drinkin Buddies

【DJ】

北里晃一 (THE MODS)

YAMA-CHANG & JOHNNY (THE COLTS)

KAYANO (Night Rockers)

【チケット販売】

ローソンチケット https://l-tike.com/rockn615roll/

または ローソン/ミニストップ店頭Loppi(Lコード:55553)

その他チケット予約・お問い合わせ: 大阪ロックンロール万博実行委員会 rockn615roll@gmail.com

【出店ブース】

・ROCKER S FOOD TRUCK SERVICE

ROCKER S DINERをはじめ大阪で4店舗を展開するKAZUO氏によるキューバサンドの販売

・POWER & SKILL ORIGINAL

美容室パワスキ店主ビリー氏によるリーゼント等のヘアーセットパフォーマンス

・Fave Room

ミッドセンチュリーを軸としたVintagelikeなデザインの日本製Original Shade Lamp 、Wall Decor 等の作品を展示販売。

・Tattoo Studio GOOD TIMES INK

アートワーク・Tシャツ・ステッカー等、Shopオリジナルグッズ販売。

・CS1950 CLASSIC MODERN

世界的にシェアを持つ日本発COOL GREASEのハイエンドブランド、COOLGREASE SUPERIORE を立ち上げ、ディレクターを努めるTARO KOMORIのプライベートブランド。オリジナルポマードを含むヘアケア商品等の販売。

問)大阪ロックンロール万博実行委員会 rockn615roll@gmail.com