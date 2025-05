「本塁打王だ！」大谷翔平、3試合連発の第20号2ランホームラン！　米メデ…

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は27日(日本時間28日)、敵地クリーブランド・ガーディアンズ戦に「1番・指名打者(DH)」でスタメン出場。4回の第3打席では、3試合連続となる第20号2ラン本塁打を放ち、勝利に貢献した。米メディア『ドジャース・ネイション』のノア・カムラス記者が綴っている。

ドジャースはこの日、2回にダルトン・ラッシング捕手とマックス・マンシー内野手の適時打によって2点を先制。2-0で迎えた4回表、大谷はタナー・バイビー投手の初球を捉え、左翼スタンドに運ぶ第20号2ラン本塁打を放った。







大谷はこれまで2試合連続で先頭打者本塁打を放っており、この日で3試合連続の本塁打となり、今季のMLBで最速の20号到達となった。その後、ドジャースはマイケル・コンフォート外野手とマンシーにも本塁打が飛び出し、9-5で勝利をおさめている。



大谷の本塁打について、カムラス氏は「大谷翔平がまたやってくれた。今季20本目の本塁打を放ち、3試合連続本塁打を達成。大谷はMLBのホームラン王だ」と綴っている。









Shohei Ohtani, your MLB leader in homers with 20!

