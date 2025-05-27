阪神・村上頌樹 (C) Kyodo News

　◆ ファン投票は6月22日（日）まで！

　日本野球機構（NPB）は27日、『マイナビオールスターゲーム2025』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。

　全体の最多得票は変わらず森下翔太（阪神）が18万5522票でトップ。またパ・リーグ先発部門で今井達也（西武）が2位に約2万5000票の差をつけてトップを走るなか、セ・リーグの先発部門では、1位・山﨑伊織（巨人）と2位・村上頌樹（阪神）が僅か485票差と熾烈を極めており、今後もトップ争いから目が離せない。

　『マイナビオールスターゲーム2025』と題して開催される今年の球宴は、7月23日（水）に京セラドーム大阪で第1戦、翌24日（木）に横浜スタジアムで第2戦が開催予定。

　5月16日から始まったファン投票は6月22日（日）まで。7月1日（火）16位に最終結果が発表され、7月7日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。

◆ セ・リーグ中間結果

▼＜先発投手＞


58,894 　山﨑 伊織


58,409 　村上 頌樹


38,279 　才木 浩人

▼＜中継ぎ投手＞


103,509 　大勢


55,988 　石井 大智


53,713 　清水 達也

▼＜抑え投手＞


94,268 　Ｒ．マルティネス


88,930 　松山 晋也


52,268 　岩崎 優

▼＜捕手＞


116,647 　甲斐 拓也


50,282 　坂本 誠志郎


39,868 　山本 祐大

▼＜一塁手＞


103,854 　大山 悠輔


67,468 　Ｔ．オースティン


47,630 　Ｊ．オスナ

▼＜二塁手＞


114,481 　牧 秀悟


86,909 　中野 拓夢


55,543 　吉川 尚輝

▼＜三塁手＞


163,305 　佐藤 輝明


47,381 　茂木 栄五郎


39,271 　小園 海斗

▼＜遊撃手＞


94,702 　矢野 雅哉


62,761 　木浪 聖也


29,743 　森 敬斗

▼＜外野手＞


185,522 　森下 翔太


134,172 　近本 光司


78,804 　上林 誠知


71,569 　岡林 勇希


58,720 　Ｓ．ファビア


53,964 　Ｔ．キャベッジ

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◆ パ・リーグ中間結果

▼＜先発投手＞


80,752 　今井 達也


54,862 　宮城 大弥


46,660 　伊藤 大海

▼＜中継ぎ投手＞


67,761 　松本 裕樹


65,347 　甲斐野 央


47,592 　古田島 成龍

▼＜抑え投手＞


110,371 　田中 正義


91,934 　平良 海馬


61,887 　Ａ．マチャド

▼＜捕手＞


123,492 　若月 健矢


80,090 　田宮 裕涼


25,983 　古賀 悠斗

▼＜一塁手＞


103,374 　野村 佑希


85,695 　頓宮 裕真


41,814 　Ｎ．ソト

▼＜二塁手＞


166,882 　太田 椋


43,046 　滝澤 夏央


38,326 　牧原 大成

▼＜三塁手＞


122,923 　清宮 幸太郎


56,809 　廣岡 大志


51,165 　村林 一輝

▼＜遊撃手＞


112,253 　宗山 塁


96,831 　紅林 弘太郎


52,353 　水野 達稀

▼＜外野手＞


168,677 　万波 中正


108,086 　西川 龍馬


100,673 　渡部 聖弥


74,371 　西川 愛也


69,266 　中川 圭太


60,710 　藤原 恭大

▼＜指名打者＞


153,190 　Ｆ．レイエス


67,946 　森 友哉


30,102 　中村 晃