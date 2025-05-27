◆ ファン投票は6月22日（日）まで！
日本野球機構（NPB）は27日、『マイナビオールスターゲーム2025』の出場選手を決めるファン投票の中間結果を発表した。
全体の最多得票は変わらず森下翔太（阪神）が18万5522票でトップ。またパ・リーグ先発部門で今井達也（西武）が2位に約2万5000票の差をつけてトップを走るなか、セ・リーグの先発部門では、1位・山﨑伊織（巨人）と2位・村上頌樹（阪神）が僅か485票差と熾烈を極めており、今後もトップ争いから目が離せない。
『マイナビオールスターゲーム2025』と題して開催される今年の球宴は、7月23日（水）に京セラドーム大阪で第1戦、翌24日（木）に横浜スタジアムで第2戦が開催予定。
5月16日から始まったファン投票は6月22日（日）まで。7月1日（火）16位に最終結果が発表され、7月7日（月）16時に監督選抜を含むメンバーが発表される。
◆ セ・リーグ中間結果
▼＜先発投手＞
58,894 山﨑 伊織
58,409 村上 頌樹
38,279 才木 浩人
▼＜中継ぎ投手＞
103,509 大勢
55,988 石井 大智
53,713 清水 達也
▼＜抑え投手＞
94,268 Ｒ．マルティネス
88,930 松山 晋也
52,268 岩崎 優
▼＜捕手＞
116,647 甲斐 拓也
50,282 坂本 誠志郎
39,868 山本 祐大
▼＜一塁手＞
103,854 大山 悠輔
67,468 Ｔ．オースティン
47,630 Ｊ．オスナ
▼＜二塁手＞
114,481 牧 秀悟
86,909 中野 拓夢
55,543 吉川 尚輝
▼＜三塁手＞
163,305 佐藤 輝明
47,381 茂木 栄五郎
39,271 小園 海斗
▼＜遊撃手＞
94,702 矢野 雅哉
62,761 木浪 聖也
29,743 森 敬斗
▼＜外野手＞
185,522 森下 翔太
134,172 近本 光司
78,804 上林 誠知
71,569 岡林 勇希
58,720 Ｓ．ファビア
ン
53,964 Ｔ．キャベッジ
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◆ パ・リーグ中間結果
▼＜先発投手＞
80,752 今井 達也
54,862 宮城 大弥
46,660 伊藤 大海
▼＜中継ぎ投手＞
67,761 松本 裕樹
65,347 甲斐野 央
47,592 古田島 成龍
▼＜抑え投手＞
110,371 田中 正義
91,934 平良 海馬
61,887 Ａ．マチャド
▼＜捕手＞
123,492 若月 健矢
80,090 田宮 裕涼
25,983 古賀 悠斗
▼＜一塁手＞
103,374 野村 佑希
85,695 頓宮 裕真
41,814 Ｎ．ソト
▼＜二塁手＞
166,882 太田 椋
43,046 滝澤 夏央
38,326 牧原 大成
▼＜三塁手＞
122,923 清宮 幸太郎
56,809 廣岡 大志
51,165 村林 一輝
▼＜遊撃手＞
112,253 宗山 塁
96,831 紅林 弘太郎
52,353 水野 達稀
▼＜外野手＞
168,677 万波 中正
108,086 西川 龍馬
100,673 渡部 聖弥
74,371 西川 愛也
69,266 中川 圭太
60,710 藤原 恭大
▼＜指名打者＞
153,190 Ｆ．レイエス
67,946 森 友哉
30,102 中村 晃