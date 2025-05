「やってくれた！」大谷翔平、2試合連続の第19号先頭打者ホームラン！　米…

大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は26日(日本時間27日)、敵地クリーブランド・ガーディアンズ戦に「1番・指名打者(DH)」でスタメン出場。初回の第1打席では、前日に続いて第19号先頭打者本塁打を放ち、MLB単独トップに躍り出た。米メディア『ドジャース・ネイション』のノア・カムラス記者が綴っている。

大谷はこの日、初回にギャビン・ウィリアムズ投手の初球を捉え、右翼スタンドへ運ぶ第19号ソロ本塁打を放った。この本塁打の打球速度は115マイル(約185キロ)、推定飛距離は378フィート(約115.2メートル)だった。







その後、ドジャースはアンディ・パヘス外野手やムーキー・ベッツ内野手、テオスカー・ヘルナンデス外野手らが適時打を放ち、9回にはウィル・スミス捕手から第5号ソロ本塁打が飛び出し、6-2で勝利をおさめた。この日に先発した山本由伸投手は6回(88球)を投じ、失点2、被安打3、奪三振7の好投で6勝目を手にしている。



大谷の本塁打について、カムラス氏は「大谷翔平がまたやってくれた。彼は2試合連続で先頭打者本塁打を放ち、リードを奪った。大谷は現在、MLBで19本塁打でトップを走っている」と綴っている。









【動画】大谷翔平、2試合連発の第19号ホームランがこれだ!

『MLB』の公式Xより













Shohei Ohtani leads off the game with a homer for the second straight night!

