Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架「雪見だいふくとか、2個あるとやっぱり嬉しい」

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。5月19日(月)の放送では、ちびっ子の生徒(リスナー)から送られてきた質問に、藤澤が次々と答えていく企画を実施しました。りょうちゃん先生へ おたんじょうびおめでとうございます!とつぜんですがなぞなぞです。「2こあったら、はしゃいじゃう食べ物はなーんだ?」これからもりょっピーみたいにやさしい人になりたいです。りょっピーでいちばんすきなところは、おおいたけんで、すなのおふろをいっしょうけんめいほってるところです。これからもよろしくおねがいします。(8歳 男の子)藤澤:ありがとう!大森:なぞなぞ、「2個あったらはしゃいじゃうものなーんだ?」だって。藤澤:え、でもそれで言うと……。大森:なんでそれで言うんだよ!藤澤:雪見だいふくとか、2個あるとやっぱり嬉しい……。若井:そういうことじゃないだろ(笑)!藤澤:パピコも2個あると嬉しいし……。若井:あれは1個で2個だから!――なぞなぞの答えとして、藤澤が出したのは「からあげ」。番組では、大森が楽曲提供した「てれび戦士」が歌う楽曲「こたえあわせ」をお届けし、曲を流し終わった後、なぞなぞの答えを発表する流れに。大森:じゃあ、答え合わせしましょうか!若井:りょうちゃんの答えは“からあげ”!藤澤:“あげあげ”だからね!大森:その感じ、すごくとてもいいんですよ! 正解から言っていいですか?藤澤:はい!大森:「のり」です!藤澤:……“ノリノリ”! おーーー!大森:大人たちの脳みそが活性化したね!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/