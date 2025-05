村上春樹「調子の良い浮気な男にはくれぐれも気をつけましょうね。そういう人、けっこうたくさんいますから」

作家・村上春樹さんがディスクジョッキーをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「村上RADIO」(毎月最終日曜 19:00~19:55)。5月25日(日)の放送は「村上RADIO~ワルツが聴きたい~」をオンエア。今回は55分まるごとワルツ特集! 村上さんが自宅のレコード棚から持参したアメリカのワルツ、ジャズ・ワルツ、日本語で歌われるワルツなど、幅広いジャンルの選りすぐりのワルツをオンエアしました。この記事では後半5曲について語ったパートを紹介します。ジャズ・ドラマーのマックス・ローチは、ワルツの演奏だけを集めたアルバムを出しています。タイトルもずばり『Jazz in 3/4 Time』。3/4 timeというのは4分の3拍子のことです。ジャズ奏者としては珍しい、意欲的な試みですね。4分の3拍子でスイングし続けるのは簡単じゃないから。しかし、ローチさんはさすが名手というか、安易にフォービートに逃げ込まず、4分の3拍子を最初から最後まで維持して、しかもタフに巧妙にスイングしています。そのアルバムの中から、ロジャーズ&ハートの名曲「ラヴァー」を聴いてください。テナー・サックスはソニー・ロリンズ、トランペットはケニー・ドーハム、ピアノはビル・ウォレス、ベースはジョージ・モロウ。1956年の録音です。ドーハムとロリンズはもちろんいいですけど、ビル・ウォレスのピアノ・ソロがなかなか意欲的で面白いんです。それからエンディングのご機嫌なアンサンブルは、ロリンズのペンによるものです。うちにあるレコードは古いものなので、途中でちょっとプチプチが入るかもしれませんが、例によって聴こえなかったふりをしてください。カントリー畑のギタリスト、チェット・アトキンス、少し前にこの番組でも特集をやりましたね。今夜のアトキンスさんは、ショパン作曲のお馴染みのワルツ「子犬のワルツ」をギターで演奏します。「子犬のワルツ」、ショパンは当時の恋人だった小説家ジョルジュ・サンドに、彼女の飼っている子犬が、自分の尻尾(しっぽ)をつかまえようとぐるぐる走り回る愛らしい仕草を曲にしてほしいと頼まれ、「ほい、きた」と即興ですらすらと作曲したと言われています。あくまで俗説ですので真偽のほどはわかりませんが。編曲はアトキンス自身がおこなっていますが、しかしよくまあ、こんな曲をエレクトリック・ギター用に作り替えようなんて思いつきますよね。見事なテクニックです。久しぶりにエンゲルベルト・フンパーディンクの「ラスト・ワルツ」を聴こうかと思ったのですが、この番組で前に一度かけたことがあるので、今夜はThe Bandが演奏する同名の曲をかけます。「Theme from the Last Waltz(ラスト・ワルツのテーマ)」です。歌は入っていませんが、ロビー・ロバートソンのハープギター、レヴォン・ヘルムのマンドリン、そしてリチャード・マニュエルのドブロ・ギターがとても素敵な音を出しています。作曲したのはロビー・ロバートソン。緑深いカントリーサイドのワルツという感じですね。1976年11月のサンクスギビング・デイにおこなわれた、The Bandのフェアウェル・コンサートでの実況録音です。さて、日本語で歌われるワルツ曲を2曲聴いてください。小野リサさんが「水色のワルツ」を歌います。1950年に二葉あき子さんが歌ってヒットしました。1950年……、ずいぶん昔のことですね。でも曲調にどことなくシャンソンっぽい雰囲気が漂っていて、古くささみたいなものはそれほど感じられません。それからフランス人のシャンソン歌手リーヌ・ルノーさんがチャーミングな日本語で歌う「人の気も知らないで」。フランス語の原題は「Tu Ne Sais Pas Aimer(あなたは愛することを知らない)」ですが、それを「人の気も知らないで」と訳しちゃう大胆さが、昭和的にファンキーですね。えー、調子の良い浮気な男にはくれぐれも気をつけましょうね。そういう人、フランスにも日本にも、同じくらいけっこうたくさんいますから。<番組概要>番組名:村上RADIO~ワルツが聴きたい~放送日時:5月25日(日)19:00~19:55パーソナリティ:村上春樹番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/murakamiradio/