BRAHMAN「尽未来祭 2025」全出演者発表、LUNA SEA、10-FEET、黒夢ら

11月22日（土）、23（日）、24（月・振休）、幕張メッセ国際展示場9-11ホールにて開催される「尽未来祭 2025」の全出演アーティストが発表された。
「尽未来祭」は、10年前にBRAHMAN結成20周年イベントとして初めて2日間開催されたイベント。30周年となる今回は3日間開催される。BRAHMANを含め、初日11組、2日目と3日目は10組が登場。MAN WITH A MISSION、マキシマム ザ ホルモン、10-FEET、DIR EN GREYなど多様なアーティストたちが出演する。
オフィシャル2次先行販売は5月23日17時から6月1日（日）23:59まで受付となっている。
＜イベント情報＞
尽未来祭 2025
2025年11月22日（土）23日（日）24日（月・振休）幕張メッセ国際展示場9-11ホール
OPEN 10:30 / START 12:00
＜11/22出演者＞
BRAHMAN / BACK DROP BOMB / THA BLUE HERB / EGO-WRAPPIN' / 黒夢 / LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS PLUS / MONGOL800 / RHYMESTER / Riddim Saunter / SCAFULL KING / ...secret
＜11/23出演者＞
BRAHMAN / ACIDMAN / The Birthday （クハラカズユキ, ヒライハルキ, フジイケンジ） / G-FREAK FACTORY / HEY-SMITH / MAN WITH A MISSION / マキシマム ザ ホルモン / ORANGE RANGE / SiM / 10-FEET
＜11/24出演者＞
BRAHMAN / ASIAN KUNG-FU GENERATION / BUCK-TICK / DIR EN GREY / Dragon Ash / ELLEGARDEN / GEZAN / LUNA SEA / SUPER BEAVER / 04 Limited Sazabys
＜チケット＞
・3日通し券スタンディング ¥29700（税込）
・3日通し券サイド指定席 ¥38330（税込）
※スタンディングエリア両サイドの指定席エリア/スタンディングエリアの利用可能
・各日1日券スタンディング ¥13330（税込）
＜オフィシャル2次先行＞
5/23（金）17:00〜6/1（日）23:59
X： https://x.com/jinmiraisai2025
Instagram： https://www.instagram.com/jinmiraisai2025/