玉置浩二、万博記念公園で開催されたオーケストラ公演のアナログ化が決定

玉置浩二が2024年に万博記念公園で開催した「billboard classics 玉置浩二 LEGENDARY SYMPHONIC CONCERT 2024 "Pastorale"」のツアーファイナル音源が、6月18日（日） に2枚組 （重量盤） のアナログレコードとしてリリースされることが決定した。

収録された公演は、「愛と平和」をテーマに掲げた全国ツアーの特別公演として開催され、シリーズ史上最多となる1万人を超える観客を動員した。この公演のために、バルカン半島の民族共栄を願って設立されたバルカン室内管弦楽団が来日し、音楽監督・栁澤寿男の指揮のもと、大阪交響楽団との共演が実現。「田園」や「メロディー」などの代表曲に加え、新たにアレンジされた楽曲も披露され、オーケストラならではの壮大な響きが会場を包み込んだ。あいにくの雨にもかかわらず観客は総立ちとなって熱狂し、玉置もその盛り上がりにダブルアンコールで応え、特別な夜を締め括った。

また、1996年にリリースされたソロ5枚目のアルバムで、「田園」「メロディー」などの代表曲を収録した90年代を代表する名盤『CAFE JAPAN』のアナログ盤がアンコールプレスとして同日にリリースされることも決定した。今回は重量盤でのリリースとなる。

＜リリース情報＞

玉置浩二

『billboard classics 玉置浩二 LEGENDARY SYMPHONIC CONCERT 2024 "Pastorale" 万博記念公園』

発売日：6月18日（水）

LP（2枚組・重量盤・黒盤） 6600円（税込）品番：COJA-9546～7

出演：玉置浩二、[指揮] 栁澤寿男、[管弦楽]バルカン室内管弦楽団×大阪交響楽団

=収録内容=

【Disc1】

Side A

1. ボードビリアン ～哀しみの道化師～

2. ホームレス

3. Beautiful World

Side B

1. あこがれ（Instrumental）

2. MR.LONELY～All I Do～サーチライト（メドレー）

3. Friend

4. SACRED LOVE

【Disc2】

Side A

1. 行かないで

2. メドレー（ワインレッドの心～じれったい～悲しみにさよなら）

3. JUNK LAND

Side B

1. 夏の終りのハーモニー

2. 田園

3. メロディー

4. 田園（ダブルアンコール）

玉置浩二

「CAFE JAPAN」＜完全生産限定＞アナログ盤

発売日：6月18日（水）

4,950円（税込） 品番：MHJL-433

Koji Tamaki_CAFE JAPAN_JK.jpg

Side A

1. ファミリー

2. CAFE JAPAN

3. 田園

4. ヘイ! ヘイ!

5. STAR

Side B

1. SPECIAL

2. フラッグ

3. Honeybee

4. 愛を伝えて

5. あの時代に…

6. メロディー