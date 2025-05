Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架「僕、中学生のとき、片目が隠れるヘアスタイルをやっていて…」中学3年間、“鬼太郎ヘア”だった!?

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。5月19日(月)の放送では、ちびっ子の生徒(リスナー)から送られてきた質問に、藤澤が次々と答えていく企画を実施しました。――放送日の5月19日に誕生日を迎えた藤澤。この日はお祝いの意味も込めて、藤澤にフィーチャーした特別企画をお届けしました。大森:生徒のみなさんこんばんは! “今”を学ぶ超現代史の講師! Mrs. GREEN APPLEでボーカルしてました! 大森元貴です!若井:ギターをしていました! 若井滉斗です!藤澤:キーボードをしていました? 藤澤涼架です!大森:してますでしょ!藤澤:あぁ、ごめんなさい(笑)。大森:ということで、今夜の授業は「こたえあわせ」でーす!若井:よし!藤澤:ちょっと待ってください! 「こたえあわせ」ってなんですかって話ですよね!大森・若井:……。藤澤:元貴が「天才てれびくん」に楽曲提供した曲ですよね?大森:……そうです。若井:藤澤先生、安心してください! 今日の授業の「こたえあわせ」は、5月14日に配信リリースされた楽曲のほうではございません!藤澤:「ございません」!?大森:私のソロのほうのお仕事ですから~! やっぱりミセスでりょうちゃん(の誕生日)を祝いたいっていう気持ちがありますからね! 5月14日に配信されました「こたえあわせ」てれび戦士バージョン、みなさんちゃんと聴いてくださいねー! よろしくお願いします!藤澤:宣伝してるけどね(笑)。大森:今日は、いるのかわかんないけど、りょうちゃん大好きキッズたちから、りょうちゃん先生にたくさんのお祝いと質問が届いてます!(職員(番組スタッフ)のほうを向いて)これは仕込みじゃない?職員:(手で大きな“○”をつくる)藤澤:仕込みとかないですから(笑)!大森:“りょうちゃん大好きキッズ”…? と思って。若井:大丈夫かな? (メッセージを送ってくれた子たちは)職員の親戚とかじゃない?全員:(笑)。大森:まあ、りょうちゃんにどんどん答えていってもらおうと思って! そういう意味での(企画タイトルが)「こたえあわせ」になってます!藤澤:お~! 嬉しい! りょうちゃん大好きキッズたち!若井:じゃあ「こたえあわせ」していきましょう!――ここで、“りょうちゃん大好きキッズ”からのおたよりを紹介!りょうちゃん先生こんばんは! 私のいとこがセキセイインコを飼っていて、私と妹は、いつもいとこの家に行って、いっしょに遊んでいます!それで、りょうちゃんに質問です! セキセイインコが喜ぶものやことを、よければ教えてほしいです! そのインコは、女の子で、人懐っこいです! りょうちゃんが飼っていたインコは、どうでしたか?(11歳 女の子)大森:りょうちゃんが飼ってたインコはどうだった? って。藤澤:コミュニケーションがすごい好きですからね、セキセイインコさんは! お話してあげること、話しかけてあげることっていうのが、一番嬉しいと思いますよ! そしたらインコちゃんも、話しかけてくれてるってわかるから、一生懸命聞いてくれてると思うので、いっぱいおしゃべりしてあげてください!大森:はい、ありがとうございます!りょうちゃんへりょうちゃん、僕は「WanteD! WanteD!」と「インフェルノ」が大好きです。5歳の妹は「ライラック」が大好きです。ずっと「ライラック」踊っています。りょうちゃん、鹿児島で待ってます!そして、りょうちゃんに質問です。ゲゲゲの鬼太郎は知ってますか? ゲゲゲの鬼太郎で、誰が好きですか? 僕はゲゲゲの鬼太郎も大好きなので聞いてみたかったです。終わりです。(10歳 男の子)大森:「終わりです」って書いてあるの、いいね(笑)!若井:えらい! わかりやすい!大森:大人はちゃんと書けないからね、「終わりです」って! 「ゲゲゲの鬼太郎」を好きかっちゅう話ですよ!藤澤:情報量が多すぎるな~(笑)。大森:一番気になるから、結局! 「ゲゲゲの鬼太郎」が好きなのかが一番気になるのよ!藤澤:「ゲゲゲの鬼太郎」ね! すごい……懐かしいね!(と言いつつ、スマホを取り出して検索しようとする藤澤)若井:めっちゃ検索しようとしてるやん(笑)!大森:ちょっと待って! 話しながら携帯いじるのやめな(笑)? おたよりくれた生徒が悲しむよ!藤澤:リバイバルでアニメもやってたりしてましたね!大森:いっぱいやってますよ! 長いですよ!藤澤:それで言うと!大森:それで言うな!若井:それで言うと?藤澤:鬼太郎の髪型あるじゃない? 片目隠れている。僕、中学生のとき、片目が隠れるヘアスタイルをやってて、それアシンメトリーって言うんだけど。すごいアシンメトリーが大好きで、3年間アシメだったね!大森:アシンメトリーの話はいいのよ(笑)!藤澤:うちの中学でアシンメトリーといえば藤澤っていう異名がついてたりとか!大森:(質問の答えとして)「アシンメトリーはいいよ!」って、生徒に伝えるの?藤澤:鬼太郎ヘア、いつかやってみてほしいね!大森:はい、ありがとうございます!藤澤:ごめんね! ちゃんと鬼太郎観とくよ!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/