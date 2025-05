グルメと音楽を融合させた都市型イベント「東京ナイトマーケット」が、2025年5月21日(水)〜25日(日)の5日間、代々木公園ケヤキ並木にて開催される。今年で4回目の開催となる本イベントは、東京ナイトマーケット実行委員会、エル・ディー・アンド・ケイ、アースガーデン・enが主催しており、渋谷区後援のもと行われる。今回は、イベントを彩る出演アーティストおよび出店店舗のラインアップを紹介する。

多彩なライブとDJが代々木に集結

「LIVE STAGE」には、計21組におよぶアーティストが出演。アイドルやバンド、アカペラグループ、打楽器集団、さらには民謡ユニットなど、多ジャンルのパフォーマーが日替わりで登場する。特に5月25日(日)には、元モーニング娘。の加護亜依の出演が予定されており、話題を集めそうだ。

「DJ BOOTH」では、渋谷の夜を支えてきたミュージックバーが日替わりで登場。RUBYROOM、organbar、The Roomといった名店が音楽を提供し、22時以降は各店舗でのアフターパーティーも楽しめる構成となっている。

遊びも充実、家族連れも楽しめる内容に

ライブやDJだけでなく、大道芸パフォーマンスや縁日といったエンタメコンテンツも用意されており、友人、家族、恋人と誰と来ても飽きることのない内容となっている。美味しいグルメに耳心地のよい音楽、開放感のある公園という組み合わせは、春の夜を過ごすのにぴったりの舞台である。

多国籍フード&個性派ショップがずらり

出店ブースも魅力的なラインナップとなっている。ヒューガルデン、三代目岩崎本舗、ロティサリーチキン専門店エンシニータス、松阪牛炙り寿司専門店 外花屋などのグルメ屋台に加え、ビール、クラフトフード、エスニック料理も多数登場する。また、草木染めや古着、ハンドメイドアクセサリーなど、雑貨エリアも充実しており、ショッピングも楽しめる。

7月にはスピンオフイベントの開催も決定

さらに、2025年7月にはアースガーデン『ヨルイチ』との同時開催で、『星と太陽のマーケット produced by 東京ナイトマーケット』の実施も決定。今後の展開にも注目が集まる。

「東京ナイトマーケット」出演アーティストおよび出店店舗

【 LIVE STAGE 】

5/22 (木) 中塚武、Dé Domhnaigh、チャラン・ポ・ランタン

5/23 (金) ピューパ!!、SAKA-SAMA、demipogune、MIC RAW RUGA、ゆるめるモ!

5/24 (土) 東京サイコパス、彼女のサーブ&レシーブ、ΩMG、Buddha TOKYO、AFTERS、lyrical school、おやすみホログラム (DJ set)、校庭カメラガールフィーア

5/25 (日) 加護亜依、GOBUSATA、宇田川別館バンド “D”-Quartet、民謡ユニットこでらんに〜、LA SEÑAS

【 DJ BOOTH 】

5/22 (木) RUBYROOM、SWIPE、club Malcolm

5/23 (金) 7th FLOOR、organbar、頭バー

5/24 (土) UNDER DEER Lounge、道玄坂教会、1985、LocaLize!! x 東京ナイトマーケット

5/25 (日) 東間屋、CREAM、The Room、道玄坂教会

【 出店店舗 】

ヒューガルデン / FOOD TRUCK OFFSHORE / 多国籍酒場SITA / Like / 毎日がスタートライン / ロティサリーチキン専門店エンシニータス / EL CAMION by T.Y.HABOR Brewery / K's Pit / キミドリ / makana / 五ノ神製作所 × 発見!ふくしま / 男の鉄板焼き屋台 / HAPPyHAPPyメロンパン / 三代目岩崎本舗 / THE BEER HOUSE / ゆうまん丸 / 松阪牛炙り寿司専門店 外花屋 / カルネ東京 / RUBBER TRAMP / mou×mouミルキーパラダイス KIYOMI店 / 三陸ビール / GUARD / eight one cafe / ROCKET CHICKEN / OHANABATAKE / Mr.Chicken鶏飯店 / 晴屋 / ビフテキダイナマイト / ナザルケバブ / SUNDAY BEACH / 福篭 / DGBB / PRIMAL / まぐろ問屋いとう水産 / そうめん専門甚-JIN- / 鉄板焼き惠弐 / ストップザシーズンインザサン /鉄板焼き 一か八か / 谷塚村三丁目 / 1ポンドステーキ専門店 / スプラウト / 極樂食堂 代々木上原店 / ペッカリービール / 宇田川カオマンガイ / 宇田川カフェ / X-RATED OFFICIAL SPONSOR BAR / The Closet / Purushana / caravanSHANTISHANTI / yumtso / 草木染め 陽紀 / 古着のヤマヒサ / RITICA design / emonic / fleaky / 縁日.com

開催概要

イベント名:東京ナイトマーケット

日程:2025年5月21日(水)〜5月25日(日)

平日(5/21〜5/23):16:00〜22:00

土日(5/24〜5/25):14:00〜22:00

会場:代々木公園ケヤキ並木

入場料:無料

主催・後援等

主催:東京ナイトマーケット実行委員会 / エル・ディー・アンド・ケイ / アースガーデン・en

企画制作:エル・ディー・アンド・ケイ / アースガーデン・en

後援:渋谷区

協力:渋谷区観光協会

助成:東京都・(公財)東京観光財団「ナイトタイム等(夜間・早朝)における観光促進助成金」