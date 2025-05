Mrs. GREEN APPLE大森元貴「“人は目の前のこと、目先のことにくらんで足元が見えなくなる。そんなことの繰り返しだ”という歌を…」新曲『天国』MVのラストシーンに込められた意味は？

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。5月12日(月)の放送では、新曲「天国」のMV(ミュージックビデオ)について語りました。大森:「天国」のミュージックビデオとか、どうですか? 終わり方とかびっくりしますけど。若井:びっくりしたね!大森:あれね、アメリカ・LAで自分のホテルの部屋にスタッフを集めて「こういうMVを作る」っていう話をして、「お花を踏もう」って。若井:最後に。大森:そう! 最初に愛でてるお花を最終的に踏んづけちゃってるんだけど、あれは天国に行けたとかいうMVじゃなくて、“人は目の前のこと、目先のことにくらんで足元が見えなくなる。そんなことの繰り返しだ”という歌を歌いたかったの。若井:最初は大切にしているけど、っていう。大森:“そんなことばっかじゃん”っていう。だから気を付けようといっても、そんな頭のいい生き物じゃないから、ずっとそれを繰り返して、なぜか贖罪を抱えて生きていくみたいな、そういうMVにしようと。「あれはどこに行っちゃったんだろう」とかっていうことじゃないの。いいMVだね。若井:ですね。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/