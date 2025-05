Mrs. GREEN APPLE大森元貴「ついに、見慣れない曲が…！」インディーズ時代の楽曲を収録！ アニバーサリーベストアルバム『10』を語る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。5月12日(月)の放送では、7月にリリースされるMrs. GREEN APPLEのアニバーサリーベストアルバム『10』トラックリストについて語りました。――7月8日(火)にリリースされるMrs. GREEN APPLEのアニバーサリーベストアルバム『10』トラックリストが発表になりました。あわせて全曲ハイライト映像も公開されました。大森:こちら……なんですか! ついに見慣れない曲が!<トラックリスト>01. ニュー・マイ・ノーマル02. ダンスホール03. Soranji04. 私は最強05. ケセラセラ06. Magic07. ANTENNA08. ナハトムジーク09. ライラック10. Dear11. コロンブス12. アポロドロス13. familie14. ビターバカンス15. ダーリン16. クスシキ17. 天国18. breakfast19. 慶びの種若井:ついに公開されましたね!「慶びの種」、もう解禁されましたね!大森:これ、わからない方もいらっしゃると思うので、ぜひ若井さん! 説明お願いしたいんですけど。若井:こちらは、実は僕らがインディーズよりも前の!大森:アマチュアですね!若井:自主製作盤のときに『Introduction』というミニアルバム(※2014年にライブ会場限定で発売されたミニアルバム)をリリース……というか、ライブハウスとかで販売して。大森:もう手売りですよね!若井:1,000枚限定とかで売ってた、その『Introduction』の中にある“ボーナストラック”、でいいんですかね?大森:はい! シークレット。若井:の曲が「慶びの種」で。今回、その「慶びの種」を再レコーディングしました!大森:たー! 当時は弾き語りで僕が録ったものを「今回はオケにしよう!」って言って。「慶びの種」を『10』に入れるのは、もう何年も前から考えていましたね! なぜなら『5』(2020年リリースのアルバム)に「スターダム」という、『Introduction』から(の同じ曲が入っていたり)、『TWELVE』(2016年リリースの1枚目のフルアルバム)にも(『Introduction』収録曲の)「藍」だったり「HeLLo」だったりが入っていますけども、やっと「Introduction」が回収されるという形で。若井:そういうことですね~!大森:ぜひ楽しんでほしいです!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/