坂本慎太郎、LIQUIDROOM21周年公演と初札幌ワンマン決定

坂本慎太郎が、2025年最初のワンマンLIVEとなるLIQUIDROOM21周年記念公演と、初の札幌PENNY LANE 24公演を発表した。
昨年は、2度目のUSツアー、そしてインドネシア、タイ、台湾、韓国でのLIVEを国内ツアーと並行して展開。今年7月に開催されるFRF25への出演を控え、この夏待望のワンマン2公演になる。
坂本慎太郎BANDのメンバーは、坂本慎太郎（ギター&ボーカル）、AYA（ベース&コーラス）、菅沼雄太（ドラム&コーラス）、西内徹（サックス&フルート）。
イープラスでのプレオーダーは5月19日（月）20時からスタートする。
＜ライブ情報＞
東京公演
LIQUIDROOM 21st ANNIVERSARY 坂本慎太郎
2025年7月16日（水）東京・LIQUIDROOM
開場 19:00 / 開演 20:00
チケット前売 ¥4800+1ドリンク オーダー
e+プレオーダー（抽選）2025年5月19日（月）20:00~5月25日（日）23:59
一般発売 2025年6月15日（日）10:00 ~
URL:https://eplus.jp/sf/detail/4324300001-P0030001
※ご入場の際、ドリンクチャージとして600円頂きます。
※未就学児入場不可、6歳以上チケットが必要
※ご入場の際に公的な身分証明書による本人確認を行う場合がございます。
札幌公演
坂本慎太郎LIVE2025 SAPPORO PENNY LANE 24
2025年8月7日（木）SAPPORO PENNY LANE 24
開場 18:30 / 開演 19:30
チケット前売: ¥5000+1ドリンク オーダー
e+プレオーダー（抽選）2025年5月19日（月）20:00~5月25日（日）23:59
一般発売 2025年6月15日（日）10:00 ~
URL:https://eplus.jp/shintarosakamoto/
問い合わせ先: WESS