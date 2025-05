セリエA第37節の10試合が18日に行われた。

残り1枠となっているセリエAのチャンピオンズリーグ(CL)出場権争い。ポールポジションに立つ4位のユヴェントスはウディネーゼと対戦し、後半の2得点で2-0と勝利。4位のまま最終節を迎えることに成功した。その最終節は、残留を争っているヴェネチアと敵地で対戦する。

ユヴェントスと勝ち点で並んでいたラツィオは敵地でインテルと対戦。二度のビハインドを追いつき、2-2で試合を終えた。勝ち点1を持ち帰ることに成功したラツィオだったが、ホームでミラン相手に3-1で勝利したローマに勝ち点で抜かれ、6位に後退。ユヴェントスとの勝ち点差も「2」に拡大した。

また、ユヴェントスとの勝ち点1差をキープしたローマは、最終節でトリノと対戦し、勝ち点2差のラツィオはホームで残留を争うレッチェを迎え撃つ。一方、ローマに敗れたミランは7位以下が確定し、来季の欧州カップ戦に出場する権利を得られないことが確定した。

セリエA最終節は25日に行われ、日本時間22時に一斉開催の予定となっている。今節の結果と順位表、最終節の日程は以下の通り。

◼︎セリエA第37節結果

▼5月17日(土)

ジェノア 2-3 アタランタ

▼5月18日(日)

カリアリ 3-0 ヴェネツィア

フィオレンティーナ 3-2 ボローニャ

ヴェローナ 1-1 コモ

インテル 2-2 ラツィオ

ユヴェントス 2-0 ウディネーゼ

レッチェ 1-0 トリノ

モンツァ 1-3 エンポリ

パルマ 0-0 ナポリ

ローマ 3-1 ミラン

■セリエA順位表(第37節終了時点)

※カッコ内は勝ち点

1位 ナポリ(79)

2位 インテル(78)

3位 アタランタ(74)

4位 ユヴェントス(67)

───────CL出場圏───────

5位 ローマ(66)

───────EL出場圏───────

6位 ラツィオ(65)

───────ECL出場圏───────

7位 フィオレンティーナ(62)

8位 ボローニャ(62)

9位 ミラン(60)

10位 コモ(49)

11位 トリノ(44)

12位 ウディネーゼ(44)

13位 ジェノア(40)

14位 カリアリ(36)

15位 ヴェローナ(34)

16位 パルマ(33)

17位 レッチェ(31)

───────自動降格圏───────

18位 エンポリ(31)

19位 ヴェネツィア(29)

20位 モンツァ(18)

◼︎セリエA最終節日程

▼5月25日(日)

<22:00KO>

アタランタ vs パルマ

ボローニャ vs ジェノア

コモ vs インテル

エンポリ vs ヴェローナ

ラツィオ vs レッチェ

ミラン vs モンツァ

ナポリ vs カリアリ

トリノ vs ローマ

ウディネーゼ vs フィオレンティーナ

ヴェネツィア vs ユヴェントス