NiziU リスナーの学校で流行っている遊び“ジョギバト”に挑戦！ RIKU「消しゴムで“押し相撲”はしていたけど…」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。毎月2週目は、9人組ガールズグループ「NiziU(ニジュー)」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」(22:15頃~)をオンエア。5月13日(火)の放送ではRIKU、MAYA、AYAKAの3人が登場。生徒(リスナー)から学校で流行っている遊びを教えてもらうコーナー「いっしょにASOBO」を実施し、番組に寄せられたメッセージを紹介しました。僕は休み時間に“ジョギバト”(定規バトル/定規戦争)をしています(笑)。文房具の定規とペンを使って、弾いたり飛ばしたりして、1対1で対戦するゲームです。休み時間のたびに、僕たちは楽しんでます(笑)。(17歳)MAYA:すごい。どういうこと?AYAKA:ちなみに、ペンを定規に押し当てながら引くことで定規が弾かれて、この勢いで相手の定規にぶつかり、机から落としたら勝ち、みたいなバトルゲームですね。RIKU:私は似たようなゲームはやったことあるけど、消しゴムの押し相撲みたいなのは、してたかも。AYAKA:分かるかも〜!RIKU:手で弾いて、消しゴム同士で弾かせて、机から落ちた人が負けみたいな。AYAKA:私もやったことある。RIKU:これはまだ簡単やからあると思うねんな。今、教室の中(※収録スタジオ)に、定規があるんですよ(笑)。まあね、学校だからね!MAYA:久々に定規触るんですけど(笑)。RIKU:あれ使ってた、折りたたんである30cmの定規!AYAKA:折りたたみ定規?RIKU:そう! それそれ!MAYA:でもペンでどうやって弾くんですか……?AYAKA:定規に……押し当てながら……引く……あれ?MAYA:(挑戦しながら)これや! これや!RIKU:分かった! そういうことね!AYAKA:でも、この教室の構造的に……絶対できないよね(笑)。(座っている位置的に)RIKUとMAYAで対決できるかも!MAYA:いくよ? せーのっ……。でも、これ絶対落ちないよ?――と、実際に“ジョギバト”をやってみたものの、勝負がつかず引き分けという結果に……。MAYA:意外とできた! 楽しいかも!AYAKA:遊び見つける天才だね。RIKU:いろいろなことで遊べるっていいですね(笑)。若い子ならではの遊びだと思います(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/