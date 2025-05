2025明治安田J1リーグ第17節が17日と18日に行われた。

首位の鹿島アントラーズは清水エスパルスを下して7連勝を達成。序盤に鈴木優磨が先制点を挙げると、後半は清水に押し込まれる展開となったが、逃げ切って1-0で勝利した。2位柏レイソルはFC町田ゼルビアに0-3の完敗を喫し、鹿島と柏の勝ち点差は「4」に広がった。

最下位に沈む横浜F・マリノスは、3位の京都サンガF.C.に0-3で敗れ、6連敗で10戦未勝利となった。浦和レッズはFC東京とホームで対戦。2度のビハインドを追いつくと、後半アディショナルタイムに松本泰志が逆転ゴールを挙げて3-2で3試合ぶり白星を掴んだ。

ヴィッセル神戸とガンバ大阪の“神阪ダービー”は神戸が制した。2度のリードを追いつかれたものの、後半アディショナルタイム6分に大迫勇也が劇的な決勝ゴールを挙げて3-2で勝利した。

サンフレッチェ広島は4連勝を達成。ヴァレール・ジェルマンのJ1初得点など、87分と89分のゴールで東京ヴェルディに逆転した。

川崎フロンターレは終盤に途中出場のエリソンが2ゴールを挙げて、セレッソ大阪に競り勝ち連勝となった。

ファジアーノ岡山はアルビレックス新潟戦で久々の複数得点を挙げて、7試合ぶりの白星を掴んだ。名古屋グランパスはアビスパ福岡からリードを守りきれずに引き分け、横浜FCはルキアンの恩返し弾で湘南ベルマーレとのダービーを制し、名古屋をかわして降格圏から脱出した。

今節の試合結果と順位表、今後の対戦カードは以下の通り。

◆■J1第17節

▼5月17日(土)

FC町田ゼルビア 3-0 柏レイソル

横浜F・マリノス 0-3 京都サンガF.C.

ヴィッセル神戸 3-2 ガンバ大阪

サンフレッチェ広島 2-1 東京ヴェルディ

アビスパ福岡 1-1 名古屋グランパス

鹿島アントラーズ 1-0 清水エスパルス

湘南ベルマーレ 0-1 横浜FC

浦和レッズ 3-2 FC東京

▼5月18日(日)

川崎フロンターレ 2-0 セレッソ大阪

ファジアーノ岡山 2-1 アルビレックス新潟

◆■順位表

※()内は勝ち点/得失点差

1位 鹿島(37/+15)

2位 柏(33/+7)

3位 京都(31/+6)

4位 浦和(29/+6)

5位 広島(29/+4)

6位 川崎F(24/+10)

7位 町田(24/+2)

8位 神戸(24/+2)

9位 G大阪(23/-3)

10位 清水(22/+1)

11位 C大阪(22/0)

12位 岡山(22/-1)

13位 福岡(22/-2)

14位 湘南(21/-8)

15位 東京V(20/-7)

16位 FC東京(19/-3)

17位 横浜FC(18/-5)

18位 名古屋(17/-6)

19位 新潟(13/-6)

20位 横浜FM(8/-12)

◆■今後の対戦カード

【第13節延期分】

▼5月21日(水)

19:00 川崎F vs 浦和

19:00 横浜FM vs 神戸

【第18節】

▼5月24日(土)

15:00 C大阪 vs 福岡

17:30 名古屋 vs 浦和

▼5月25日(日)

13:00 岡山 vs 町田

14:00 横浜FM vs 鹿島

14:00 横浜FC vs 柏

14:00 新潟 vs 湘南

14:00 清水 vs 神戸

15:00 FC東京 vs 広島

15:00 東京V vs 京都

16:00 川崎F vs G大阪

