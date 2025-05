NiziU・RIKU「NINAの姿を見ていつも泣きそうなる…」と語るNiziUの楽曲＆パートは？

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。毎月2週目は、9人組ガールズグループ「NiziU(ニジュー)」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」(22:15頃~)をオンエア。5月12日(月)の放送ではMAKO、RIKU、MIIHIの3人が登場。生徒(リスナー)から寄せられた「心が踊った瞬間」にまつわるメッセージを紹介していきました。私の心が踊った瞬間は、NiziUのAWAKEツアーの福岡オーラス(最終公演)に行ったときです! 大好きな「AlwayS」を聴いたときは感動して目がうるうるしていました。これからもずっと愛しています!(14歳)MAKO:そっか、オーラスか!RIKU:懐かしいな……。MIIHI:「AlwayS」を毎週のように歌ってたあの記憶が、今ちょっと懐かしい。MAKO:毎回、最後の盛り上がるくだりがあるやん? やっぱあそこのNINAとMIIHIとRIKUの3人のコーラスがやばいね!RIKU:NINAの「ha~♪」がやばいよな(笑)。MIIHI:「ha~♪」からくるものがあるからね(笑)。RIKU:しかもめっちゃNINAが感情移入してるから、それを見ていつも泣きそうなる。MAKO:やっぱりいつ聴いても素敵な曲。ツアーのときだとWiziUもいてくれるから、それも感動しますね。RIKU:嬉しいです。ありがとうございます。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/