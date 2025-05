NiziU・MIIHIは野球好き!? 高校球児リスナーからのメッセージに「ぜひ高校野球目指してほしい！」

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)。毎月2週目は、9人組ガールズグループ「NiziU(ニジュー)」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」(22:15頃~)をオンエア。5月12日(月)の放送ではMAKO、RIKU、MIIHIの3人が登場。生徒(リスナー)から寄せられた「心が踊った瞬間」にまつわるメッセージを紹介していきました。今年、中学3年生です。受験生になり、勉強が大変になってきましたが、去年は勉強を気にせず、野球でたくさん心を踊らせていました。一番心が踊ったのは、全道大会で優勝して全国大会出場が決まった瞬間です。そのときは心からはみ出て、体ごと踊っていました(笑)。(14歳)RIKU:すごいね!全員:おめでとうございます~!MAKO:野球、かっこいいね!RIKU:MIIHI野球好きやん(笑)。MIIHI:大好き! ぜひ高校野球目指してほしいっていう勝手なお願い(笑)。RIKU:そのうちMIIHI先生が応援しに行くかもしれませんよ!MIIHI:ポンポン持ってね。「フレ! フレ!」とか言ってるかもしれないですね。観客じゃなくて、チアとして応援に行くかもしれないから!RIKU:受験生って、大変やな。2人って、受験を経験してへんやんな? MAKOちゃんはしたのか!MAKO:うちは受験して、受かってから行かなかったけど、(受験自体は)経験はした!MIIHI:MIIHIはちょっと……ごめんなさい(笑)。その苦労を知らないっていう……。RIKU:大丈夫。「オーディション」という苦労をしてるから大丈夫!RIKU:受験……でもRIKUもあまり辛かった記憶じゃないんだよね。そのとき韓国ドラマにめっちゃハマってて。韓国ドラマって1話が2時間ぐらいあったりするの。それを観て、勉強1時間して、みたいな。ドラマの時間のほうが長いのよ(笑)。MIIHI:明らかにね(笑)。RIKU:みたいな感じでやってたけど、無事合格したので。MAKO:いや、でもそれはよかったよ。RIKU:多分、メッセージをくれた生徒は賢いところ行ってるのよ。頭いいのよ(笑)。MIIHI:頑張り屋さんやな!MAKO:じゃあ、文武両道頑張ってください!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/