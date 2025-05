【葉山 観光スポットレポ】葉山女子旅きっぷ - バスで巡る葉山のとっ…

都心から約1時間の葉山は、美しい海岸線と豊かな緑に囲まれた自然あふれる町。海水浴やマリンスポーツが楽しめるのはもちろんのこと、個性豊かなカフェやギャラリーが点在しているのでのんびりと散策するのもおすすめです。

今回は、「葉山女子旅きっぷ」を使って海辺の絶景スポットを巡ってみようと思います!

「葉山女子旅きっぷ」とは?

「葉山女子旅きっぷ」は電車&バスの乗車券+選べるごはん券+選べるごほうび券がセットになった、とってもおトクなきっぷです!※女性限定のきっぷではありません。どなたでもお買い求めいただけます。

\逗子・葉山駅からスタート/

京急 逗子・葉山駅南口前のバス停から京浜急行バスに乗って目的地を目指します。海辺の絶景ポイントを巡るなら、2番のりばから出ている「海岸回り」のバスに乗るのが良さそう。※山手や、南葉山方面は1番のりばから。

京浜急行バスのフリーパス券も付いているから、土地勘がなくても安心して何度でも乗れるのが便利です。

デジタルチケットなら、降車時に携帯画面を運転手さんに提示するだけ!

絶景その1|立石公園

逗子・葉山駅前からバスに乗ること約20分、海岸線を横目に見ながら一気に南葉山エリアまでやってきました。

はじめに訪れたのは、「かながわの景勝50選」や「横須賀風物百選」に選ばれている立石公園です。

波打ち際に立つ縦長の岩がシンボルとなって、遠くの松の木とその間から見える富士山の絶景をつくり出しています。公園脇の階段から砂浜に降りることもできるので、海辺を散歩してみるのもいいですね!

すぐそばの国道沿いには、おしゃれなレストランやスイーツ屋さんが並んでいます。

|立石公園|

絶景その2|長者ヶ崎・長者ヶ崎海岸

住所:〒240-0105横須賀市秋谷3丁目5番京浜急行バス「立石」バス停下車駐車場:あり

立石公園からバスで約10分、長者ヶ崎にやってきました。

横須賀市と葉山町の境に位置するこちらの岬は、視界を遮るものがないためか空と海がとても近くに感じられました!江の島、伊豆半島、富士山を望む景観は「かながわの景勝50選」にも選ばれています。

葉山側のビーチに海水浴場があり、夏場は家族づれやマリンスポーツを楽しむ方で賑わっています。

|長者ヶ崎・長者ヶ崎海岸|

絶景その3|一色海岸

〒240-0116 神奈川県三浦郡横須賀市下山口京浜急行バス「長者ヶ崎」バス停下車駐車場:あり

まだまだ絶景スポットが続きますよ!

葉山の御用邸からも徒歩すぐのところにある一色海岸は、夏場は海水浴場として賑わう葉山を代表するビーチ。一方オフシーズンになると、プライベートビーチを思わせような静かで落ち着いた雰囲気になります。

2013年には「世界の厳選ビーチ100」に選ばれていて、透明度の高い水質が特徴です。

民家から海にぬける小道だってつい写真におさめたくなります。バスを降りて思いつきでぶらりと歩いてみるのも、小さな発見があって楽しいですね。

|一色海岸|

〒240-0111神奈川県三浦郡葉山町一色京浜急行バス「一色海岸」バス停下車駐車場:あり

絶景その4|神奈川県立近代美術館(葉山館)

一色海岸から徒歩7分ほどで、「神奈川県立近代美術館」に到着。どうやら、こちらからも絶景が見られるらしいのですが…

ガラス張りのレストランの先に青い海と富士山が見えました!

「葉山女子旅きっぷ」ごはん券の対象施設になっているので、美術鑑賞とランチをセットにして訪れてみても良いかもしれません。この素晴らしい景色を見ながらお食事を楽しめるなんて、なんとも贅沢なひととき…

|神奈川県立近代美術館(葉山館)|

〒240-0111 神奈川県三浦郡葉山町一色2208-1京浜急行バス「三ヶ丘・神奈川県立近代美術館前」バス停下車駐車場:あり関連サイト(神奈川県立美術館公式HP)

\選べるごはん券とごほうび券で葉山グルメを楽しもう!/

せっかくなら葉山ならではのグルメを楽しみたいですよね。葉山女子旅きっぷの「ごはん券」と「ごほうび券」は、いろんなジャンルのお店が揃っているから気分に合わせて選べるのが嬉しい!さらに、エリア全体にお店が点在しているので、散策の合間に気軽に立ち寄れるのも魅力です。お好みで、テイクアウトしたりお土産で使ったりアクティビティに参加したりと汎用性も◎

絶景その5|真名瀬バス停

真名瀬バス停は、TVのCMやドラマの撮影で使われたこともある人気のフォトスポットです。青い海を背景に、ポツンと佇む白いバス停がなんとも絵になります。

バス停の目の前には人気のベーカリーカフェがあったり、徒歩数分で森戸神社と森戸海岸も行けるので歩いて散策するにはベストなエリアです。

※道路が狭く交通量がとても多いので、散策される際は車にご注意ください。

バス停横の真名瀬海岸付近からの景色もおすすめ。

なんと、灯台・鳥居・富士山の3点を一緒に見ることができるんです!なんだかご利益を頂戴できそうなスポットですね。

ヨットやパドルボートを楽しむ姿が見られるのも”葉山らしさ”を感じられる光景だと思います。

|真名瀬(しんなせ)バス停|

〒240-0112 神奈川県三浦郡葉山町堀内京浜急行バス「真名瀬」バス停下車

絶景その6|森戸神社・森戸海岸

葉山を代表する観光スポットのひとつである「森戸神社」は、源頼朝ゆかりの由緒ある神社。安産、縁結び、海上安全などのご利益があることで知られています。

海に開けた境内に進むと、重なり合った3つの鳥居と富士山の絶景を見ることができました!まさに、癒しのパワースポットですね。

神社手前にある「みそぎ橋」を渡った先には森戸海岸の砂浜が広がっています。海水浴シーズンになると多くの観光客で賑わう人気スポットで、開放感あふれる景色が魅力です。

ビーチ沿いのレストランは、海を見ながらお食事を楽しむことができるのでオススメです!

|森戸神社・森戸海岸|

〒240-0112 神奈川県三浦郡葉山町堀内1025 森戸神社京浜急行バス「森戸神社」バス停下車駐車場:あり

\夕日を見ながら帰路へ/

そろそろ、スタート地点の逗子葉山駅が近づいてきました。

ヨットハーバーの葉山マリーナでは、カフェやショップから相模湾に沈む美しい夕日を見ることができます。サンセットのタイミングに合わせて立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

(番外編)|上山口の棚田

葉山は海だけでなく山手の景色も楽しめることをお伝えしたい!

上山口の棚田は、2009年に「にほんの里100選」にも選ばれたこともある癒しの絶景スポットです。小規模ではありますが、色彩豊かな里山の風景に心がほっと和みます。棚田の中には入れないので、上からの眺めをのんびり楽しみましょう。

※バス停から急な坂道が続くので、足腰が強い方に推奨したいコースです。

|上山口の棚田|

まとめ

〒240-0115 神奈川県三浦郡葉山町上山口2745−3京浜急行バス「上山口小学校」バス停下車駐車場:なし

今回は、京浜急行バスに乗って葉山の絶景ポイントを中心に巡ってみました。

見どころ満載の葉山で、観光もグルメもアクティビティも目一杯楽しみたいなら「葉山女子旅きっぷ」、絶対おすすめです!

バスと徒歩を上手に組み合わせて、のんびり気ままに散策を楽しんでみてください。

