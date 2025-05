LiSA、ソロデビュー14周年を自身13回目の武道館公演で祝福

LiSAが、2025年5月14(水)、15日(木)に日本武道館で「LiSA LiVE is Smile Always~RiP SERViCE~」を開催、約2万人を動員した。オフィシャルレポートを掲載する。

【画像】LiSA、13回目の武道館公演(全12枚)

「LiSA LiVE is Smile Always~RiP SERViCE~」は、4月20日(日)に迎えたソロデビュー14周年を記念した公演。LiSAとしての武道館公演は通算13回目となった。見切れ席まで埋め尽くされた会場は今か今かとLiSAの登場を心待ちにしており、客席の照明が落ちると会場はペンライトでピンク色に染まる。

1曲目からテレビアニメ「鬼滅の刃」無限列車編 オープニングテーマ「明け星」をストリングスとともに可動式LEDパネルに囲まれて歌唱するLiSAに観客から驚きの声が上がった。今回のライブはLiSAの単独公演としては初となるストリングスチームを本格的に迎えたライブとなり、映画『劇場版 鬼滅の刃 無限列車編』主題歌「炎」、TVアニメ『ソードアート・オンライン』オープニングテーマ「crossing field」等を含む全20曲中8曲をストリングスチームと共に披露。

ライブ中盤ではソロデビュー14周年イヤーを迎えた想いについて「来年の15周年に向けてどう進んでいこうか、大きな節目を目の前にすると少しだけ不安になりました。そんな不安を切り裂いて皆さんがいつも迎えてくれて、サプライズをくれるので感謝を込めてこの歌を歌いたいと思います」と話し、映画『夏への扉 ―キミのいる未来へ― 』主題歌「サプライズ」を披露。その後2025年1月クールのTV アニメ『俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-』オープニングテーマとして国内外で大きな話題を呼び、Billboard JAPANのグローバル・ジャパン・ソングスチャートで8週連続1位を獲得した「ReawakeR (feat. Felix of Stray Kids)」を本公演で初披露し会場の熱気は最高潮に。

ライブ終盤にはTVアニメ『シャングリラ・フロンティア』2nd season 第1クール オープニングテーマ「QUEEN」をはじめ映画『スパイダーマン:アクロス・ザ・スパイダーバース』日本語吹替版主題歌「REALiZE」、TVアニメ「ソードアート・オンライン アリシゼーション」オープニングテーマ「ADAMAS」等のヒットソングを矢継ぎ早に歌唱し、最後にはGirls Dead Monster名義の楽曲「Little Braver」を会場とともに大熱唱し幕を締めた。4種類の衣装で全20曲を約2時間で力強く歌い切った、ソロデビュー14周年イヤーの節目にふさわしいライブとなった。

<ライブ情報>

全国ホールツアー「LiVE is Smile Always 〜PATCH WALK〜」

9月27日(土)サンシティ越谷市民ホール 大ホール(埼玉)

10月4日(土)奈良100年会館

10月6日(月)オリックス劇場(大阪)

10月13日(月祝)水戸市民会館(茨城)

11月1日(土)札幌文化芸術劇場hitaru(北海道)

11月3日(月祝)旭川市民文化会館(北海道)

11月15日(土)福岡サンパレスホテル&ホール

11月16日(日)市民会館シアーズホーム夢ホール(熊本市民会館)

11月22日(土)仙台サンプラザホール(宮城)

11月24日(月休)あきた芸術劇場ミルハス 大ホール(秋田)

12月12日(金)周南市文化会館(山口)

12月14日(日)高知県立県民文化ホールオレンジ

12月19日(金)本多の森北電ホール(石川)

12月21日(日)長野ホクト文化ホール

【2026年】

1月4日(日)東京国際フォーラム ホールA

1月5日(月)東京国際フォーラム ホールA

1月9日(金)Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール(愛知)

1月12日(月祝)シンフォニアテクノロジー響ホール伊勢(三重)

