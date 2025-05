乃木坂46井上和「さくらさんとハートをつくろうとしたら…」遠藤さくらと出演したCMの撮影裏話を語る

乃木坂46の井上和(いのうえ・なぎ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎月1週目の月曜~木曜 22:15頃~)。5月8日(木)の放送では、和先生が4期生の遠藤さくらさんと一緒に出演した「ディズニー★JCBカード」の新CM「オハナとずっと一緒」篇について語りました。井上:『ディズニー★JCBカード』の新CM「オハナとずっと一緒」篇に私と遠藤さくらさんが出演しています! 今回のCMは、6月6日(金)から公開となる実写映画「リロ&スティッチ」とのタイアップCMということで、私もさくらさんもハワイっぽいワンピースを着させていただいて、2人で踊っています!その振り付けのなかで、2人でスティッチを手で作るポーズがあったんですよ。お互いに片方の手で丸を作って、もう片方の手を人差し指の付け根あたりにくっつけて耳を作る、みたいな振り付けがあったんですね。だから、2人で丸を作るシーンが結構あったので、私はその指をキュッと曲げてハートにして、さくらさんとハートをつくろうとしたんです。そうしたら“嫌だ……”って、どんどんさくらさんの指がしおれてきちゃって(笑)。でも、グループでいるときは、みんなさくらさんのことが好きなので「さくらさん!」「さくらさん!」ってなっちゃって、最近はなかなか行けていなかったんですけど、今回は2人しかいないし、どれだけ行っても誰にも怒られないだろうと思って、気合いを入れました(笑)!素敵なCMになっておりますので、皆さんもぜひ見てくださるとうれしいなと思います!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/