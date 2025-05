Mrs. GREEN APPLE大森元貴「100万人動員！」ダブル主演映画『#真相をお話しします』大ヒットに感謝

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。5月12日(月)の放送では、大森と菊池風磨さん(timelesz)がダブル主演をつとめた現在公開中の映画「#真相をお話しします」について語りました。映画「#真相をお話しします」は、結城真一郎さんの同名ミステリー小説を実写化したミステリー作品。事件や、さまざまなゴシップの“真相”を明かすことで高額の投げ銭を得られる生配信暴露チャンネルを舞台に物語が展開していきます。大森は存在自体が謎めいた男・鈴木を演じ、菊池さんは過去に秘密を抱える警備員・桐山を演じています。大森:映画「#真相をお話しします」大ヒットということで! ありがとうございます!藤澤:本当にすごいですよ! 大森さん主演!大森:100万人動員したと!若井:すご!大森:だから、あの、全然、敬語使ってもらっていいよ!若井:なんでやねん! わかりやすく調子乗るなよ(笑)!大森:大俳優っていうか、名俳優っていうか……若井:“大俳優”って自分で言わないから、あんまり!大森:もっと強めに突っ込んでもらっていいですか(笑)?若井・藤澤:(笑)。大森:(ミセスが手がけた映画「#真相をお話しします」の主題歌)「天国」もそれだけ多くの方に届いたということでしょう ありがとうございます!藤澤:ありがとうございます!大森:そして、5月5日にNHK総合で「Mrs. GREEN APPLE 10 YEARS SPECIAL」が放送されまして。「天国」と「パブリック」がYouTubeにあがってますので、ぜひ観てください!

NHK総合 Mrs. GREEN APPLEのデビュー10周年特番

「Mrs. GREEN APPLE 10 YEARS SPECIAL」

をご覧いただいた皆さま、ありがとうございました✨

⁡

NHK公式YouTubeにて、『#パブリック』『#天国』の

パフォーマンス映像が公開となりました🎼

⁡

▼『パブリック』https://t.co/QahKBQ7ofX

⁡

▼『天国』… pic.twitter.com/1utmY0XGt0

