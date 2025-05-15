千葉雄喜が日本武道館公演のゲストアクト発表、「商売繁盛」MV公開

千葉雄喜が、7月3日（木）に日本武道館で開催される初のワンマンライブ「千葉 雄喜 ― STAR LIVE」のゲストアクトを発表した。

ゲストアクトとして出演が発表されたのは、「チーム友達」のRemixに参加しているDJ RYOW、Jin Dogg、MaRI、SKY-HI、SOCKS、Watson、¥ellow Bucks、Young Coco（アルファベット順）の総勢8名。同時に、チケットの二次販売受付が開始された。

また、同時に千葉雄喜のセカンドアルバム『億万長者』から4本目のMVとなる「商売繁盛」が公開された。MV「商売繁盛」は先月東京都北区赤羽で開催された60年以上の歴史を誇る「赤羽馬鹿祭り」にて撮影された。

＜リリース情報＞

千葉雄喜

『億万長者』

2025年3月26日（水）発売

https://linkco.re/hdnF4s6d

https://chiba.lnk.to/okucd

=収録曲=

1. チェーンが歌う [Prod. Koshy & WondaGurl]　　

2. たくさんある [Prod. Koshy & Bankroll Got It]

3. BANK [Prod. Koshy]　　　

4. 億り人 [Prod. Koshy]

5. 億万長者 [Prod. Koshy]

6. 億単位 [Prod. Diego Ave]

7. ユニクロ [Prod. Koshy & WondaGurl]

8. 札の束たち [Prod. Koshy]

9. 稼ごう 　[Prod. Koshy]

10. 商売繁盛 [Prod. Koshy]

11. 使いすぎ [Prod. Koshy]

12. まずはイメージ [Prod. Koshy]

13. 高い話 [Prod. Koshy]

14. なんかデカく [Prod. Koshy]

15. 規模 [Prod. Koshy & Diego Ave]

16. 投資 [Prod. Koshy]

All lyrics by 千葉雄喜 (Yuki Chiba)

All Songs Mixing and Mastering by Jaycen Joshua

＜ライブ情報＞

千葉 雄喜 ― STAR LIVE

2025年7月3日（木）日本武道館

出演: 千葉雄喜

Guest: DJ RYOW、Jin Dogg、MaRI、SKY-HI、SOCKS、Watson、¥ellow Bucks、Young Coco

開場 17:30 ／ 開演 19:00

全席指定

前売料金 10,000円（税込）

問合せ:

HOT STUFF PROMOTION https://www.red-hot.ne.jp

SMASH https://www.smash-jpn.com

▶︎二次販売チケット受付URL 　※チケット受付開始: 5/15(木)21:00〜

・ローソン: https://l-tike.com/yukichiba/

・ぴあ: https://w.pia.jp/t/chibayuki25/

・イープラス: https://eplus.jp/yukichiba/