千葉雄喜が日本武道館公演のゲストアクト発表、「商売繁盛」MV公開

千葉雄喜が、7月3日（木）に日本武道館で開催される初のワンマンライブ「千葉 雄喜 ― STAR LIVE」のゲストアクトを発表した。
ゲストアクトとして出演が発表されたのは、「チーム友達」のRemixに参加しているDJ RYOW、Jin Dogg、MaRI、SKY-HI、SOCKS、Watson、¥ellow Bucks、Young Coco（アルファベット順）の総勢8名。同時に、チケットの二次販売受付が開始された。
また、同時に千葉雄喜のセカンドアルバム『億万長者』から4本目のMVとなる「商売繁盛」が公開された。MV「商売繁盛」は先月東京都北区赤羽で開催された60年以上の歴史を誇る「赤羽馬鹿祭り」にて撮影された。
＜リリース情報＞
千葉雄喜
『億万長者』
2025年3月26日（水）発売
=収録曲=
1. チェーンが歌う [Prod. Koshy & WondaGurl]
2. たくさんある [Prod. Koshy & Bankroll Got It]
3. BANK [Prod. Koshy]
4. 億り人 [Prod. Koshy]
5. 億万長者 [Prod. Koshy]
6. 億単位 [Prod. Diego Ave]
7. ユニクロ [Prod. Koshy & WondaGurl]
8. 札の束たち [Prod. Koshy]
9. 稼ごう [Prod. Koshy]
10. 商売繁盛 [Prod. Koshy]
11. 使いすぎ [Prod. Koshy]
12. まずはイメージ [Prod. Koshy]
13. 高い話 [Prod. Koshy]
14. なんかデカく [Prod. Koshy]
15. 規模 [Prod. Koshy & Diego Ave]
16. 投資 [Prod. Koshy]
All lyrics by 千葉雄喜 (Yuki Chiba)
All Songs Mixing and Mastering by Jaycen Joshua
＜ライブ情報＞
千葉 雄喜 ― STAR LIVE
2025年7月3日（木）日本武道館
出演: 千葉雄喜
Guest: DJ RYOW、Jin Dogg、MaRI、SKY-HI、SOCKS、Watson、¥ellow Bucks、Young Coco
開場 17:30 ／ 開演 19:00
全席指定
前売料金 10,000円（税込）
問合せ:
HOT STUFF PROMOTION https://www.red-hot.ne.jp
SMASH https://www.smash-jpn.com
▶︎二次販売チケット受付URL ※チケット受付開始: 5/15(木)21:00〜
・ローソン: https://l-tike.com/yukichiba/
・ぴあ: https://w.pia.jp/t/chibayuki25/
・イープラス: https://eplus.jp/yukichiba/