東京のイメージは「楽しいところ」or「怖いところ」？ 投票結果を発表！

“ラジオの中の学校”、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)内で放送されているコーナー「どっちのCat or Dog」では、日常の素朴な疑問をテーマにした2択の質問をリスナーに投げかけ、投票してもらっています。5月12日(月)の放送では、「東京のイメージは……『楽しいところ』or『怖いところ』、どっち?」というテーマで投票結果が発表されました。この記事では、番組パーソナリティ・こもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)と、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)の意見も併せて紹介します。こもり校長:こんなもんは、「楽しいところ」でしかないよね。アンジー教頭:私も、そう思うなあ。こもり校長:でもね、誤解されがちだけど、東京って“怖いところ”ではないのよ。むしろ“安全”だと思ってる。物騒さという意味ではなくて、セキュリティ的な意味でね。なぜなら、東京には“全部の中心”があるから。たとえば、警察の中心(警視庁)も霞が関にあるし、都を司る都庁も東京(新宿)にある。そういう意味で、東京は安全なんだよ。アンジー教頭:リアルな話だね。●「楽しいところ」60%●「怖いところ」40%アンジー教頭:この結果、意外でしたか?こもり校長:東京というのは“楽しいところ”であるべきなんです! 今住んでいる我々が、そういう場所にしていかないとなっていう強い意志を持っている。●山口県在住です。田舎者からしたら、何でもあるし芸能人もいっぱいいるし、何不自由なくて楽しいイメージしかないです!こもり校長:なるほどね。まさに、東京には「俺(こもり)がいるんだぜ!」って感じだよね(笑)。●富山県在住です。修学旅行で東京に行ったのですが、みんな歩くのが早いし、路線図はまるで迷路みたいで……だから怖いです。こもり校長:あるある! たまに地下鉄で「出られない」って声かけてくる人、いるもん。アンジー教頭:これ、東京に来た生徒なら分かるかもしれないけど、東京に住んでいる私でも池袋とか分かんないよ! ほんと、出られないの。ずっと出られない(笑)。こもり校長:俺でさえ、渋谷でちょっと出られなくなる時あるもん。アンジー教頭:渋谷も最近めっちゃ変わってるから、もうどこ行けばいいか分かんないんだよね。――東京は「楽しい」と思うか、「怖い」と感じるか。見る人によって東京の印象はさまざま。あなたにとっての東京は、どんな場所ですか?<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/