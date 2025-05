Mrs. GREEN APPLE大森元貴「びっくり体バキバキ侍でございます」怒涛の海外スケジュールを明かす

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。5月12日(月)の放送では、大森が近況を語りました。大森:ただいまー! ハンガリーから! いや~びっくりした!藤澤:ハンガリー!

そんな中わたしはハンガリー🇭🇺に居ます pic.twitter.com/3nr1t3QoRS

— 大森元貴 / Motoki Ohmori (@MotokiOhmoriMGA) May 3, 2025若井:何しに行ってたの?大森:いろいろ行っていたんだけど、結局ハンガリーで1泊して帰ってくるという。若井:1泊!?大森:そうなんですよ! いろいろ予定がぎゅっとなって1泊して。ヨーロッパ1泊して帰ってくるという。なんか、大スターみたいなスケジュールで……時差ボケすら、みたいなね(笑)。藤澤:そうだよね!大森:よくわかんないっていうか、「ハンガリーいたのかな、俺?」みたいな。藤澤:そこすら(笑)!?大森:でもいろいろ、パリとかドイツとかも経由して行ったので、びっくり体バキバキ侍でございますけども!若井:お疲れ様です(笑)。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/