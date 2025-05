Travis Japan七五三掛龍也 デビュー前の葛藤を明かす「“何かを成し遂げないとデビューにつながらない”っていうのが自分たちのなかにはあった」

きゃりーぱみゅぱみゅがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ~Touch Your Heart~」(毎週日曜12:30~12:55)。この番組では、きゃりーが自身の趣味や興味のあることについて語ったり、いま輝いているゲストをお迎えしたりしながら、さまざまなエピソードを1冊の本に見立て、紐解いていきます。4月27日(日)、5月4日(日・祝)の放送では、Travis Japanの七五三掛龍也(しめかけ・りゅうや)さんと吉澤閑也(よしざわ・しずや)さんをゲストに迎えて、お届けしました。今回のゲスト、七五三掛さんと吉澤さんをはじめ、宮近海斗(みやちか・かいと)さん、中村海人(なかむら・かいと)さん、川島如恵留(かわしま・のえる)さん、松田元太(まつだ・げんた)さん、松倉海斗(まつくら・かいと)さんの7人からなるボーイズグループ・Travis Japan。グループを結成したのは2012年で、マイケル・ジャクソンの振付を担当したことでも知られる振付師のトラヴィス・ペインさんが来日した際に、所属事務所でおこなわれたダンスオーディションがきっかけでした。とはいえ、そのときは「オーディションとは聞かされていなくて、ダンスレッスンって聞いていました」と七五三掛さん。そして、いざ参加してみると、1週間ごとに人数が減っていき「最後、何人かになってそのまま“グループを組みます”みたいな感じだった」とグループ結成の経緯を振り返ります。結成から何度かメンバーの編成が変わってきたなかで、2017年に現メンバー7人の布陣となり、グループにとってターニングポイントとなったのが、2022年3月のアメリカ留学でした。結成から10年が経過していた当時の心境について、「Travis Japanとしてグループは組んでいたものの、メジャーデビューはしていなかったんですよ。“どうやったらデビューできるんだろう?”って何年もすごく悩んでいました」と七五三掛さん。「そんななかで、一緒に活動してきたSixTONES、Snow Manが先にデビューして、自分たちも焦っているなかで“何かを成し遂げないと、たぶんデビューにつながらないんだろうな”っていうのが自分たちのなかにはあった」と言います。そうした葛藤のなか、例えば何かで成果を出せばデビューへの扉が開くのではないかと考え、メンバー全員でのアメリカ留学を決意するも「最初は不安だらけでした」と七五三掛さん。吉澤さんも「(アメリカで)何か結果を残さないと帰れないという感じでしたし、(事務所からも)『行くからには、覚悟を持って行って来てくれ』ということでした」と当時の自分たちが置かれた現状を振り返ります。渡米するにあたって、期間は特に決めていなかったこともあって、住まいを解約して留学に臨んだそう。留学先で程なくして開催予定だったダンス大会への参加だけ決めていたTravis Japanにとって、この大会が後に運命を大きく変えていくことになります。それは、アメリカの人気オーディション番組「アメリカズ・ゴット・タレント」のスタッフが、誰か目ぼしい人材はいないかと、このダンス大会をたまたま観に来ていたことでした。七五三掛さんは「日本人のアイドルグループがダンス大会に出るなんて珍しくて、“なんだ、こいつらは?”となって、『番組(「アメリカズ・ゴット・タレント」)に出てみないか?』とオファーをしてくださって」と説明。そして、この番組でのパフォーマンスが大手レーベル「Capitol Records」の目に留まり、およそ7ヵ月で帰国できることに。2022年10月にデジタルシングル「JUST DANCE!」で全世界配信デビューを果たし、七五三掛さんはずっと支えてくれていたファンへの感謝の思いを言及。「(期限を定めず)留学することになって、(日本にいるファンに)自分たちの活動を見せられなくなっちゃうから、悲しんでいる方とかもたくさんいました。そのなかで、デビューというお知らせは恩返しにもなるというか、本当に待っててくれてありがとうっていう気持ちにもなりました」と感慨深げに語ります。日本凱旋となるデビューツアー「Travis Japan Debut Concert 2023 THE SHOW~ただいま、おかえり~」の会場では、思わず涙するファンの姿を目の当たりにしたという吉澤さん。ステージ上からのそんな景色に、「そこまで(Travis Japanを)愛してくれているんだっていう“愛”をちゃんと受け取れたし、ようやく返せたのかなと思って……それはすごく嬉しかったです」と思いを明かしてくれました。ゲストが背中を押された作品を紹介してもらうコーナーで、七五三掛さんがセレクトしたのは「名探偵コナン」の劇場版シリーズ全作。七五三掛さんは「本当に大好きで、大体毎年春に新作が公開されるんですけど、公開が近くなると過去の作品が配信で観られてテンションが上がるし、“仕事も頑張れる!”ってなるし、何でもできる気がしちゃうぐらい元気になれる」と話します。続いて、吉澤さんがセレクトしたのは、「ONE PIECE」。「セリフとかキャラクターの過去とかを見ていると人生の勉強にもなるんです。尾田栄一郎さん、最高です!」と声を弾ませていました。また、フリートークでは、きゃりーから「皆さんは忙しいと思いますけど、もし休みが1日あったら理想の過ごし方はありますか?」との質問が。これに、七五三掛さんは「車で江の島に行くのが好きなんですよ! メンバーの松倉と一緒に朝イチで江の島に行って、朝ごはんを食べて、そこから江の島を満喫するっていうのをやったりしていました」と回答。「ドライブとか外に出ることが好きで、あんまり家に居られないんですよ。買う予定がなくてもウィンドウショッピングに行くとか、とにかく外に出ちゃいますね」とアクティブな一面を明かします。一方、吉澤さんは「僕は家に居て、とにかくずっと寝ています! 長いときは16時間とか寝て、起きたら夕方5時とか6時になっていることもあって(苦笑)。“そろそろ動くか”ってちょっと片付けなんかをして、そのあとはずっとオンラインで友達とゲームをしています」とインドア派の生活ぶりを話すと、「マジで真逆ですね!」ときゃりーを驚かせる一幕もありました。2週に渡る七五三掛さんと吉澤さんとのトークを振り返り、きゃりーは「とにかく仲が良すぎて本当にほっこりしました。真逆な2人だけれども、お互いのことをすごく理解し合っていて、助け合っている感じもちょっと垣間見れて嬉しかった」と感想を口にしました。<番組概要>番組名:CHINTAI presents きゃりーぱみゅぱみゅ Chapter #0 ~Touch Your Heart~放送日時:毎週日曜 12:30~12:55パーソナリティ:きゃりーぱみゅぱみゅ番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/heart/