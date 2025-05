Mrs. GREEN APPLE大森元貴「菊池風磨くんも本当に素敵な人で。本当に素敵な期間だった」ダブル主演映画『#真相をお話しします』撮影を振り返る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。5月5日(月・祝)の放送では、現在公開中の映画「#真相をお話しします」について語りました。大森と菊池風磨さん(timelesz)がダブル主演をつとめた映画「#真相をお話しします」。結城真一郎さんの同名ミステリー小説を実写化した本作。有名な事件や、さまざまなゴシップの“真相”を明かすことで高額の投げ銭を得られる生配信暴露チャンネルを舞台としたミステリーです。存在自体が謎めいた男・鈴木を大森が演じ、過去に秘密を抱える警備員・桐山を菊池さんが演じています。大森:映画「#真相をお話しします」もついに公開されまして! まだの方は観てほしいし、観たよって方も何回でも楽しめる映画になっていると思います! じゃあ、りょうちゃん、映画の見どころを!若井:ネタバレ気をつけてね!藤澤:元貴と風磨くんがダブル主演でやっていらっしゃって。すごくワクワクして観に行く気持ちとかもあると思うんだけど、マジで心して観たほうがいいと思うな~! いろんな衝撃を受けると思う。だけど大事な衝撃だなって思ったし、ぜひ観てほしい! そのあとは、もう1回観たほうがいいと思う!若井:それは本当に思うね。より楽しめるよね!大森:2人は観に行ってくれます?若井:もちろんでしょ!大森:まだちゃんと映画館には観に行けてないでしょ?藤澤:観に行けたら行きたいなって!若井:行けたら行こう!大森:いつ・どこの映画館に?若井:言わないよ! 公共の電波で言うわけないじゃん(笑)!大森:じゃあ、若井さん。見どころを!若井:こんな終わり方をする映画は観たことない! こんなラストの映画は今まで僕が観てきたなかではないです。大森:まず、それがアリなのかどうかも面白いなと思う。この映画に対するコメントとか感想って、どれもがこの映画の具象な気がしているというか。じゃないですか?藤澤:そうだね!大森:それが面白いなと思ってます! 風磨くんも本当に素敵な人で。本当に素敵な期間だったなって改めて撮影期間を振り返って思います。(俳優業を)生業にされている方がこうやって言うのってすごく難しいと思うので、生業じゃない僕はちょっとアホなふりして言うんですけども。みんな頑張ったんで観に来てください! お願いします!!<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/