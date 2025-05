Mrs. GREEN APPLE若井滉斗「なんとも言えない恐怖感があった」新曲『天国』を初めて聴いた時の印象は？

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。5月5日(月・祝)の放送では、Mrs. GREEN APPLEの新曲「天国」(映画「#真相をお話しします」主題歌)について語りました。大森:今夜の授業は、先日5月2日に配信リリースされました僕たちの新曲「天国」についての授業(放送)をおこないます! この曲は先日公開されました、僕と菊池風磨先生がダブル主演を務める映画「#真相をお話しします」の主題歌です!若井:配信リリースと併せて、ミュージックビデオも公開となりました!藤澤:今日はこの楽曲について、3人で時間の限りお話をしていきましょう!大森:まず、「天国」という曲があがってきたとき、どう思いましたか?藤澤:僕はそもそも、楽曲のタイトルにびっくりしましたね。「天国」という楽曲を作るんだっていう、作家としての意気込みというか、覚悟みたいなものをすごく感じました。やっぱりタイトルってすごく大事じゃないですか。曲のイメージだし、ある種Mrs. GREEN APPLEとしての「天国」をここで表現しきるというね。そのパワーをすごく感じましたね。若井:僕はなんだろうな。最初聴いたときって、たしか俺の誕生日会?大森:全部ちゃんと完成してから聴かせたってことは、そのタイミングで聴かせたんだ。若井:そのときに、なんとも言えない恐怖感というか、怖さみたいなのが、正直。元貴が作る楽曲で初めての感覚だった。大森:「こわっ!」って?若井:そう。ぞわっとする感じ。まだ映画も観てなくて、楽曲先行だったから。この怖さは何だろうって思った。藤澤:たしかに。綺麗なようでちょっといびつな感じというか。若井:そうそう。藤澤:コードとかメロディーみたいなものはすごく綺麗なんだよね。元貴の歌声も綺麗だったり……もちろん、いろんな表現が場所によって含まれてるんだけど。そのイメージがあるなかでの、ちょっとした言葉に棘があったりとか、強い言葉が印象的だったりする。やるせなさだったり憤りみたいなものが“綺麗”の裏側に香っている。だから、ちぐはぐではないんだけど、差異みたいなものがすごく異様なんだなって思った。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/