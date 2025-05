木村拓哉「楽しみに待っていて」ライブツアー映像作品化決定！ バックステージドキュメンタリーも収録

木村拓哉が親交のあるゲストを迎え、人生をしなやかに生きていく様や、ゲストの秘めた魅力や強さに迫るTOKYO FMのラジオ番組「木村拓哉 Flow」(毎週日曜 11:30~11:55)。5月4日(日・祝)の放送では、7月にリリースするライブ映像作品「TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE」などについて語りました。番組後半では、2024年9月からスタートし、12月までの5都市・8公演を完遂した自身三度目となるワンマンライブツアーを映像化した「TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE」のBlu-ray&DVDが7月2日(水)に発売されることを告知。ワンマンライブツアーの2ヵ所目となる横浜公演(2024年10月14日)を軸に編集された同作。初回限定盤・通常盤ともに1時間にもおよぶ「Backstage Documentary(バックステージ ドキュメンタリー)」映像も収録。リハーサルから全国各地での裏側に密着した映像、ツアーメンバーや本人へのインタビューなども収められています。木村は「今回は、横浜アリーナ公演を軸に、いろいろ映像を撮ってもらったりして、それをいろんなミックスでやってもらっているらしいです」と解説。「そして、そのバックステージのドキュメンタリーが、1時間も……これ1時間もいるかな? 長くないですか(笑)?」と笑いを誘いつつ、「まだじっくり観ていないのですが、ツアーメンバーやパフォーマーのみんな、バンドメンバーにも、いろんな話を聞いてくれているらしいので、そこはちょっと僕も楽しみです」と語り、「7月のリリースまでみなさんにも楽しみに待っていてほしいです」と呼びかけ、番組を締めくくりました。番組では他にも、約6年ぶりとなる台湾訪問中のエピソードなどを明かす場面もありました。<番組概要>番組名:木村拓哉 Flow放送日時:毎週日曜11:30~11:55パーソナリティ:木村拓哉番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/flow/