相談するならどっち？「友達・家族など身近な人」or「オンライン上の知らない人」投票結果を発表！

“ラジオの中の学校”、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」(月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55)内で放送されているコーナー「どっちのCat or Dog」では、日常の素朴な疑問をテーマにした2択の質問をリスナーに投げかけ、投票してもらっています。5月5日(月・祝)の放送では、「相談事をするなら……『友達や家族など身近な人』or『オンライン上の知らない人』、どっち?」というテーマで投票結果が発表されました。この記事では、番組パーソナリティ・こもり校長(小森隼/GENERATIONS from EXILE TRIBE)と、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)の意見も併せて紹介します。こもり校長:どうだろうな……俺、オンライン上の知らない人とつながるっていうことが、あんまりないんだよね。自分を全く知らない人とやり取りする機会がそもそも少ないし。こっそりVTuber活動をしようかって策略してるくらいだから(笑)、必然的に“相談するなら身近な人”になっちゃうかな。アンジー教頭:私もね、オンライン上の知らない人っていう経験があんまりないから、今は“友達や家族”とか、やっぱり身近な人になっちゃうな。●「友達や家族など身近な人」53.8%●「オンライン上の知らない人」46.2%「オンライン上の知らない人」派の意見としては、「相手のことを気にせず相談できるから」という声も。これについて、こもり校長は「お互いが一方通行で話せるから、確かにいいとは思う」と一定の理解を示しました。一方、「友達や家族など身近な人」派からは「大事な相談は完全に信頼できる友人にしたい」といった意見もありました。こもり校長:やっぱり身内だからこそ、自分の言葉にできない感情を汲み取ってくれるっていうのはあるよね。あと、ちょっと(例えば相談をする流れで自分が)“嫌な人”になっちゃったとしても、身内だったら受け止めてくれるかなって思える。アンジー教頭:それめっちゃわかる! “嫌な人になりそうな相談”って、本当に身内にしかできないときがあるよね。こもり校長:あるある。そういうの、あるよね〜。――身近な人か、まったくの他人か。相談相手の選び方には、それぞれの信頼のカタチがにじみ出ます。あなたなら、どちらに相談しますか?<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、アンジー教頭(アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/