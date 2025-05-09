Mrs. GREEN APPLE大森元貴「ホント聴いてください！ マジで泣けちゃうんで!!」楽曲提供した『天才てれびくん』“てれび戦士”が歌う『こたえあわせ』配信決定

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。5月5日（月・祝）の放送では、出演・リリース情報などの近況を報告しました。大森：藤澤先生が（NHK Eテレ）「天才てれびくん」の（ドラマコーナー）「ジオ物語」前編（5月5日（月・祝）放送）に出演しました～！ 後編（5月12日（月）放送）はまた来週！

🍏あす #MrsGREENAPPLE #藤澤涼架 出演！

【#天才てれびくん】



こどもの頃

「天才てれびくん」が大好きだったという藤澤さん✨



「ジオ物語」に2週連続出演！

てれび戦士が暮らす街の“美容室の店長”として登場💇



お楽しみに💨



📺5/5（月）17:30~Eテレhttps://t.co/YIMRMO5EgY pic.twitter.com/vyXAxeYsKG

— NHK MUSIC （@nhk_musicjp） May 4, 2025藤澤：ちょっとさらっとしすぎじゃないですか（笑）。大森：どうぞ、説明してください！藤澤：大好きな「天才てれびくん」にゲスト出演と言いますか、させていただきました！大森：私は（「天才てれびくん」の音楽コーナー）「MTK（Music Terebi Kun）」で関わらせてもらって、藤澤はドラマのほうでということで……若井：すごいよ！藤澤：ありがとうございます！ ぜひ後編も観てください!!大森：そして、先ほどまでNHK総合で「Mrs. GREEN APPLE 10 YEARS SPECIAL」（5月5日放送。NHKプラスで見逃し番組配信あり ※5月12日まで）が放送されました！「ライラック」「クスシキ」「StaRt」「パブリック」「青と夏」「Attitude」「天国」を（披露しました）！ きゃ～!!若井：盛りだくさんですね～！

【Mrs. GREEN APPLE 10 YEARS SPECIAL】



放送まであと3日🔥

🔻メンバーからメッセージが到着✨️https://t.co/AbvlPeNN7V



10年の歩みを彩る代表曲をたっぷりと🍏

内村光良さんとのトークでは藤澤さんが涙⁉️



📺5/5（月）22:00~ NHK総合#MrsGREENAPPLE #ミセスhttps://t.co/pJntxr07G3 pic.twitter.com/d3NEWWfF2b

— NHK MUSIC （@nhk_musicjp） May 2, 2025大森：そして！ 私、大森が楽曲提供しました「こたえあわせ」（てれび戦士ver.）が5月14日（水）に配信リリースが決定しました！藤澤：楽しみ！若井：配信されるんですね！大森：配信されます！ ホント聴いてください！ マジで泣けちゃうんで!!

【NEWS🎧】



#大森元貴 がNHK Eテレの人気番組 「#天才てれびくん 」の音楽コーナー#MTK へ楽曲提供した新曲『#こたえあわせ 』が、5/14（水）0:00より配信決定！🌅

⁡

🎧https://t.co/6PoQLm4yUE

※ 配信開始後順次有効になります。



皆さま、楽しみにお待ちください🎶#MrsGREENAPPLE pic.twitter.com/ZD1xwuS1gt

— Mrs. GREEN APPLE （@AORINGOHUZIN） May 5, 2025＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/