Mrs. GREEN APPLE大森元貴「ホント聴いてください！ マジで泣けちゃうんで!!」楽曲提供した『天才てれびくん』“てれび戦士”が歌う『こたえあわせ』配信決定

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE(大森元貴(Vo/Gt)、藤澤涼架(Key)、若井滉斗(Gt))がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」(毎週月曜 23:08頃〜)。5月5日(月・祝)の放送では、出演・リリース情報などの近況を報告しました。大森:藤澤先生が(NHK Eテレ)「天才てれびくん」の(ドラマコーナー)「ジオ物語」前編(5月5日(月・祝)放送)に出演しました~! 後編(5月12日(月)放送)はまた来週!

🍏あす #MrsGREENAPPLE #藤澤涼架 出演!

【#天才てれびくん】



こどもの頃

「天才てれびくん」が大好きだったという藤澤さん✨



「ジオ物語」に2週連続出演!

てれび戦士が暮らす街の“美容室の店長”として登場💇



お楽しみに💨



📺5/5(月)17:30~Eテレhttps://t.co/YIMRMO5EgY pic.twitter.com/vyXAxeYsKG

— NHK MUSIC (@nhk_musicjp) May 4, 2025藤澤:ちょっとさらっとしすぎじゃないですか(笑)。大森:どうぞ、説明してください!藤澤:大好きな「天才てれびくん」にゲスト出演と言いますか、させていただきました!大森:私は(「天才てれびくん」の音楽コーナー)「MTK(Music Terebi Kun)」で関わらせてもらって、藤澤はドラマのほうでということで……若井:すごいよ!藤澤:ありがとうございます! ぜひ後編も観てください!!大森:そして、先ほどまでNHK総合で「Mrs. GREEN APPLE 10 YEARS SPECIAL」(5月5日放送。NHKプラスで見逃し番組配信あり ※5月12日まで)が放送されました!「ライラック」「クスシキ」「StaRt」「パブリック」「青と夏」「Attitude」「天国」を(披露しました)! きゃ~!!若井:盛りだくさんですね~!

【Mrs. GREEN APPLE 10 YEARS SPECIAL】



放送まであと3日🔥

🔻メンバーからメッセージが到着✨️https://t.co/AbvlPeNN7V



10年の歩みを彩る代表曲をたっぷりと🍏

内村光良さんとのトークでは藤澤さんが涙⁉️



📺5/5(月)22:00~ NHK総合#MrsGREENAPPLE #ミセスhttps://t.co/pJntxr07G3 pic.twitter.com/d3NEWWfF2b

— NHK MUSIC (@nhk_musicjp) May 2, 2025大森:そして! 私、大森が楽曲提供しました「こたえあわせ」(てれび戦士ver.)が5月14日(水)に配信リリースが決定しました!藤澤:楽しみ!若井:配信されるんですね!大森:配信されます! ホント聴いてください! マジで泣けちゃうんで!!

【NEWS🎧】



#大森元貴 がNHK Eテレの人気番組 「#天才てれびくん 」の音楽コーナー#MTK へ楽曲提供した新曲『#こたえあわせ 』が、5/14(水)0:00より配信決定!🌅

⁡

🎧https://t.co/6PoQLm4yUE

※ 配信開始後順次有効になります。



皆さま、楽しみにお待ちください🎶#MrsGREENAPPLE pic.twitter.com/ZD1xwuS1gt

