新しい学校のリーダーズKANON「離れていても心はつながっている」友人と離れ離れになってしまったリスナーに励ましの言葉

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」(毎月第4週目 月曜~木曜22:15頃~放送)。今回の放送では、この春で離れ離れになってしまった友達、遠くにいる大切な人へ、生徒(リスナー)がエールを送る「ワンハートエール」の授業(放送)を実施しました。SUZUKA:私たちは3月にブルボン「フェットチーネグミ」のCMソングにもなっている「One Heart」をリリースいたしました。楽曲にちなんで、生徒のみなさんからメッセージを募集していました! それがこちら!KANON:ワンハートエール! この春で離れ離れになってしまった友達、遠くにいる大切な人へ向けたエールを募集しておりました。私がエールを届けたい相手は、ずっと仲良くしてくれている友達2人です! 今年の3月に中学校を卒業して、1人は関東の高校、もう1人と私もそれぞれ別の高校に進学しました。3人とも、友達どころか知り合いもほとんどいない学校に入学して、完全に0からのスタートになりました。そんな友達にエールを送ります!周りの人と違ったりして大変だと思うけど、それぞれの場所で一緒にがんばろ! そして、何年かしたらまた遊びに行って、高校の思い出とかいっぱい話そうね!(15歳)KANON:かわいい!RIN:つながっているよね!MIZYU:離れ離れになって最初は1人ぼっちかもしれないけど、周りのみんなも1人ぼっちだからさ。KANON:新しい世界が始まるよね。MIZYU:始まるね! また会えるときに楽しんでくださいね。僕がエールを届けたい友達は、小学校のときにシンガポールへ行ってしまった友達です。クラスは同じではなかったものの、いつも一緒にいたし、仲がよかったです。中学生になってからは日本に帰ってきているようなのですが、私立に行ってしまっているので、会えない感じです。そんな友達にエールを送ります。元気してる? 僕らは1年のときに転校していった友達が帰ってきて、3人で仲良くしてます。中学校は違うけど、一緒に頑張っていこうなぁ!(12歳)RIN:シンガポールに行っちゃった友達もさ、こういう風にまだ気にしてくれてるって知ったらさ、絶対嬉しいよね。SUZUKA:嬉しいね。KANON:私立に行ってると、お勉強が忙しいってことなのかな?RIN:日本のどこにいるかとかにもよるもんね。KANON:離れていても、心はつながっているよ。MIZYU:そうだね! テレビ電話とかして、コミュニケーションをとってほしいね。